Golf: Wiesberger schloss WGC-Turnier in Florida nur als 59. ab

Bernd Wiesberger hat das Golfturnier der WGC-Serie in Bradenton (Florida/10,5 Mio. Dollar) nur auf dem 59. Rang beendet. Die Chance auf eine gute Platzierung hatte der 35-jährige Burgenländer schon an den ersten zwei Tagen mit sieben Schlägen über Par vergeben. Am Wochenende gelangen ihm zumindest zwei Par-Runden, am Sonntag nach je fünf Birdies und Bogeys. Die Sieganwärter befanden sich noch in der Anfangsphase ihrer letzten Runde.

Ab Donnerstag schlägt Wiesberger im Rahmen seiner sechs Turniere umfassenden US-Tour beim Palmer Invitational (9,3 Mio. Dollar) in Orlando ab. Dort trifft er auch auf seinen in den USA lebenden Landsmann Sepp Straka.