Golf: Wiesberger spielte sich in Dubai als Achter noch in die Top Ten

67er-Runde des Burgenländers zum Abschluss - Sechs Schläge Rückstand auf siegreichen Franzosen Rozner

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat beim Dubai Championship der Europa-Golftour am Samstag Endrang acht belegt. Mit einer 67er-Runde schob sich der 35-Jährige um weitere vier Positionen noch in die Top Ten, nachdem er am Mittwoch auf dem Par-72-Kurs mit einer 70 gestartet war. Die Runden zwei und drei hatte Österreichs Nummer eins mit jeweils 66 Schlägen bewältigt. Der französische Sieger Antoine Rozner hatte sechs Schläge weniger als Wiesberger benötigt.

Wiesberger war auf dem ersten Loch mit einem Eagle (doppelter Schlaggewinn, Anm.) perfekt in den Tag gestartet, auf den nächsten fünf Löchern fing er sich aber zwei seiner drei Bogeys (Schlagverlust) ein. Insgesamt sechs Birdies (Schlaggewinn), vier davon auf den letzten sechs Löchern, hievten ihn aber noch in die Top Ten.