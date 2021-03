Golf: Wiesberger, Straka starteten mit 72 bzw. 73 in Orlando

Österreichs Golf-Profis Bernd Wiesberger und Sepp Straka sind am Donnerstag in das "Arnold Palmer Invitational" in Orlando gestartet und haben ihre Cut-Chancen gewahrt. Wiesberger absolvierte die erste Runde bei dem PGA-Tour-Event mit einer 72er-Par-Runde, Straka benötigte einen Schlag mehr. An der Spitze liegt der Nordire Rory McIlroy nach einer starken 66er-Runde.