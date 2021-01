Golf: Wiesberger zum Auftakt in Abu Dhabi 20.

Golfprofi Bernd Wiesberger liegt beim mit acht Millionen Dollar dotierten Europa-Tour-Jahresauftakt in Abu Dhabi nach der ersten Runde auf dem geteilten 20. Rang. Der Burgenländer benötigte 70 Schläge, das ergab zwei unter Par. Auch Matthias Schwab befand sich mit einem Schlag mehr an der 32. Stelle auf Cutkurs. Allerdings konnten nach einer längeren Verzögerung wegen Nebels einige Spieler ihre 18 Löcher am Donnerstag nicht mehr beenden.

Die alleine Zwischenführung sicherte sich Rory McIlroy dank einer bogeyfreien 64 mit acht Birdies.