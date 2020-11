Golf: Wolf bei Millionenturnier in Saudi-Arabien 63. -Pedersen siegte

Die österreichische Golf-Proette Christine Wolf hat am Sonntag beim mit einer Million Dollar dotierten Frauen-Turnier der Europa-Tour in Saudi-Arabien Endrang 63 belegt. Die Tirolerin ließ am Wochenende nach geschafftem Cut lediglich vier weitere Spielerinnen hinter sich, ihr Rückstand auf Siegerin Emily Kristine Pedersen betrug 24 Schläge. Die Dänin setzte sich am ersten Extra-Loch gegen die Engländerin Georgia Hall durch. Die Steirerin Sarah Schober hatte den Cut verpasst.

Die stark eingeschränkten Rechte für Frauen in dem konservativ-islamischen Königreich Saudi-Arabien wurden zuletzt etwas gelockert. Zudem will sich das Land als Schauplatz internationaler Sportbewerbe etablieren. 2021 soll dort auch ein Formel-1-WM-Lauf in Szene gehen.