Golf: Zauberschlag von Spanier Rahm im Masters-Training

Ball tanzte übers Wasser zum "Hole in one"

Spaniens Golfstar Jon Rahm hat vor Beginn des 84. Masters in Augusta (Georgia) mit einem wahren Kunstschlag einen Hit im Netz gelandet. Der Weltranglisten-Zweite ließ im Training seinen Ball mit dreimaligem Aufsetzen über den Teich an der 16. Spielbahn tanzen, dann hüpfte die kleine weiße Kugel auf das Grün und rollte anschließend wie von Zauberhand ins Loch. Es war ein besonderes Ass und das an Rahms 26. Geburtstag.

"Zweites Hole in one in zwei Tagen - Alles Gute zum Geburtstag für mich!", kommentierte der Spanier den spektakulären Clip auf seinem Twitter-Kanal. Auch das Masters-Turnier teilte die Szene, die dort binnen weniger Stunden mehr als elf Millionen Mal angeschaut wurde. Vor dem Masters-Turnier gehört es für die Spieler zum Ritual, den Ball im Training über den See hüpfen zu lassen.