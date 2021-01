Google-Beschäftigte in den USA gründen Arbeitnehmervertretung

Bisher 226 Mitglieder

Mitarbeiter des US-Internetkonzerns Google sind nun in einer Gewerkschaft organisiert. Die Arbeitnehmervertretung will sich für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen einsetzen, so ihre Führungsspitze in der "New York Times".

Bisher hätten sich 226 Beschäftigte der Organisation angeschlossen. Google hat Kritik auf sich gezogen, weil sich der Konzern von mehreren Mitarbeitern getrennt hatte, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Am Montag erklärte der Konzern, man unterstütze Rechte der Arbeitnehmer.