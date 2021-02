Google muss wegen Benachteiligung 3,8 Millionen Dollar zahlen

Früherer UBS-Manager kommt auf freien Fuß Ein US-Richter hat den wegen Steuerhinterziehung angeklagten früheren UBS-Manager Raoul Weil gegen eine Kaution von neun Millionen Dollar (6,5 Millionen Euro) vorläufig freigelassen. Weils Anwalt Aaron Marcu begrüßte die Entscheidung des Gerichts im US-Bundesstaat Florida am Montag (Ortszeit). Er kündigte an, sein Mandant werde beim nächsten Gerichtstermin am 7. Jänner auf unschuldig plädieren.