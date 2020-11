"Gott" im TV - Kampits: "Tendenz zur Befürwortung nicht aufzuhalten"

Nach Publikums-Voting zugunsten von Sterbehilfe bei Schirach-Stück - Kollege Ruckenbauer sieht Abstimmungs-Events "problematisch"

70 Prozent der deutschen Fernsehzuschauer haben sich nach dem TV-Event "Gott von Ferdinand von Schirach" für Sterbehilfe ausgesprochen. Wenig überrascht zeigt sich darüber der Medizinethiker Hans-Walter Ruckenbauer, Assistenzprofessor am Institut für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Graz. Er hat Schirachs Buch jüngst in seiner Bioethik-Lehrveranstaltung behandelt. Das Werk sei durchaus parteiisch, das Ergebnis also vorhersehbar.

In "Gott" fokussiere von Schirach sehr stark auf die Hauptfigur, den fiktiven Pensionisten Gärtner, der nach dem Tod seiner Frau keinen Lebenssinn mehr sieht und um medizinisch assistierte Sterbehilfe bittet. Auch sein Anwalt, der laut Ruckenbauer klar als von Schirachs Alter Ego zu erkennen sei, habe eine starke Position. Andere Stimmen wie etwa jene des Arztes oder eines Bischofs seien hingegen "deutlich unterkomplex", so Ruckenbauer.

Anders empfand der Philosoph Peter Kampits, Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Uni Wien sowie Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, den Fernsehabend. Das Schauspiel sei eindringlich gewesen, die Charaktere "hervorragend", eine Polarisierung habe er nicht feststellen können. Vielmehr zeige das Abstimmungsergebnis, "dass die Tendenz zur Befürwortung der Sterbehilfe da ist und sie nicht aufzuhalten ist", wie er im APA-Gespräch sagte. Besonders überzeugt habe ihn die im Anschluss in der ARD gesendete Expertendiskussion.

Weniger Freude mit dem Format hatte Ruckenbauer: "Von Schirach trifft mit diesen Texten schon einen wunden Punkt, die Aufbereitung mit Abstimmung sehe ich aber durchaus problematisch." Gärtner sei sehr gekonnt und knapp gezeichnet und als Charakter präsent, der Anwalt in seinem Text als Sympathieträger inszeniert. "Dann wird es phasenweise ein Lehrstück, die anderen sind nur mehr Pappkameraden, die ihre Positionen aufsagen", kritisierte der Philosoph, der diesen Umstand vor allem an der Figur des Bischofs festmachte. "Man mag schon noch vereinzelt solche Gestalten in traditionellen kirchlichen Milieus finden, aber das ist keine differenzierte theologische Figur. Das war schon ein bisschen dürftig."

Natürlich spreche "Gott" ganz zentrale Punkte in den unterschiedlichen Dimensionen der Sterbehilfe - von der ethischen über die juristische bishin zur standesethischen Frage - an. Zumindest vom Text her ortet Ruckenbauer jedoch "holzschnittartige Argumente". "Hier ist von vornherein klar, wo die Sympathien des Autors liegen. Wer will in dieser nachvollziehbaren Situation dem Protagonisten etwas verweigern? Das war vorhersehbar." Allerdings sei es "wenig hilfreich", das Ergebnis der Abstimmung für eine konkrete gesellschaftliche Normierung heranzuziehen. Es sei leicht, Sterbehilfe auf der emotionalen Ebene bei einzelnen Fallgeschichten zu plausibilisieren. Die große Herausforderung bestehe jedoch darin, eine gesellschaftliche Regelung zu treffen, die unterschiedlichen Fällen gerecht werde.

Auch Kampits glaubt nicht, dass ein Gesetz die Frage bis ins letzte Detail lösen kann. "In jedem Einzelfall sind so viele Faktoren zu berücksichtigen, sowohl was den körperlichen als auch psychischen Zustand betrifft, obwohl auch da die Grenzen sehr fließend sind", so der Philosoph. Grundsätzlich sei er der Meinung, dass der Staat "am Sterbebett nichts verloren hat".

Dass in Corona-Zeiten die Zeichen nun gewissermaßen umgekehrt stehen - die Gesellschaft setzt sich durch Reduktion der eigenen Freiheit für das Überleben anderer ein -, ist für Ruckenbauer ein interessanter Aspekt, den er im Sommer auch schon in der Publikation "Die Corona-Pandemie. Ethische, gesellschaftliche und theologische Reflexionen einer Krise" gemeinsam mit den Mitherausgebern Wolfgang Kröll, Johann Platzer und Walter Schaupp bearbeitet hat. Während es bei der Sterbehilfe immer um das Selbstbestimmungsargument gehe, werde gerade diese Selbstbestimmung nun aus Solidarität eingeschränkt, um vulnerable Gruppen vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Als "Gegner von Zwangsmaßnahmen" sieht sich unterdessen Kampits, da Autonomie in der Gesellschaft eine große Rolle spiele. Allerdings sei die vor dem Lockdown oft geforderte Eigenverantwortlichkeit "nur durch permanente Erziehungsarbeit" zu leisten. "Wir haben lange versäumt, den verbindlichen Ethikunterricht einzuführen. Die nunmehrige Lösung, dass diesen nur Oberstufenschüler besuchen müssen, die von Religion abgemeldet sind, ist wieder mal eine österreichische, eine halbe Lösung." Daher werde uns "nichts anderes übrig bleiben als eine Mischung aus notwendigen Zwangsmaßnahmen und dem Appell an Solidarität und Eigenverantwortung". Ob dieser Kompromiss zielführend sei, werde sich erst zeigen. "Aber eine chinesische Vorgangsweise wird nicht möglich sein."

Die Rolle der Gesellschaft spielt laut Ruckenbauer aber auch bei der Sterbehilfe eine große Rolle, indem das Leben für Alte und Kranke unter Bedingungen stattfinden müsse, "die akzeptabel sind". "Es wäre schlecht, wenn eine Gesellschaft keine sinnvolle Orientierung mehr anbieten würde", so Ruckenbauer etwa in Bezug auf Altersdiskriminierung. Abschließend hielt er fest, dass ärztliche Suizidhilfe auch für Ärzte, die ihre Patienten oft schon jahrelang begleitet haben, eine Möglichkeit sei, sie bis zum Schluss "mit Respekt" zu begleiten. Kritisch sieht er jedoch den Bereich der Tötung auf Verlangen, "die als eine Art medizinische Leistung eingekauft werden kann".

Die ursprüngliche Entscheidung des ORF - der die Sendung aufgrund des Terroranschlags von Wien verschoben hat -, statt eines Votings ausschließlich auf eine anschließende Diskussion zu setzen, begrüßt Ruckenbauer sehr. "Das schien mir einfach passender als Werkzeug der Auseinandersetzung als ein Voting wie bei 'Dancing Stars'. Das bringt einen gewissen Show-Effekt hinein, der die Ernsthaftigkeit des Themas herunterspielt." Mit Spannung erwarten beide die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, der sich derzeit mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigt.

(S E R V I C E - "Die Corona-Pandemie. Ethische, gesellschaftliche und theologische Reflexionen einer Krise", hrsg. von Wolfgang Kröll, Johann Platzer, Hans-Walter Ruckenbauer, Walter Schaupp. Abrufbar in der Nomos eLibrary unter http://go.apa.at/Q14WIm0D)