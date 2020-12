GR-Wahl in St. Pölten - Adl: "Stadt verspürt Wachstumsschmerzen"

Vizebürgermeister und ÖVP-Spitzenkandidat ortet infrastrukturelle Mängel - Ergebnis von 2016 "keine Bürde"

St. Pöltens Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) hat im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 24. Jänner konstatiert, dass Niederösterreichs Landeshauptstadt "gewisse Wachstumsschmerzen verspürt". Geortet wurden im APA-Interview in manchen Bereichen infrastrukturelle Mängel. Am Wahlabend möchte sich Adl über das größte Plus aller Parteien freuen. Das 2016 mit 20,30 Prozent eingefahrene schwächste ÖVP-Ergebnis seit 1950 stelle auf dem Weg dorthin "keine Bürde" dar.

"St. Pölten ist für mich ...", vollendete der 54-Jährige mit "nach wie vor eine lebens- und liebenswerte Mittelstadt, die zum Zentrum des Landes geworden ist". Das damit verbundene Wachstum habe mancherorts allerdings auch neue Probleme zutage befördert. In Stadtteilen, in denen "viel gebaut wird", würden ausreichende Kindergarten- und Volksschulplätze fehlen. Verbesserungsbedarf sah Adl auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung - Stichwort Kinderärztemangel. "Familien müssen deshalb ins Umland ausweichen."

Beim Thema Sicherheit dürfe man die Augen vor Problemen in der Landeshauptstadt nicht verschließen. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien habe sich etwa gezeigt, dass "angehende Terroristen" in St. Pölten "Quartier aufschlagen". Gefordert wurde von Adl hier mehr Unterstützung für die Polizei - auch durch finanzielle Mittel.

Keine große Freude hat der Vizebürgermeister mit dem frühen Wahltermin. "Der wurde vorverlegt, schon zum dritten Mal unter (SPÖ-Bürgermeister Matthias, Anm.) Stadler. Wir hätten aber wichtigere Aufgaben als Wahlkampf", sagte Adl mit Verweis auf "viele Problemstellungen", die alleine Corona aktuell in der Stadt beschere. Der 24. Jänner werde so auch für viele freiwillige Wahlhelfer zur Herausforderungen: "Ich zolle jetzt schon allen Beteiligten Respekt."

Ein beachtliches Ergebnis soll am vorletzten Sonntag im Jänner für die ÖVP zu Buche stehen, wenn es nach dem Spitzenkandidaten geht. Prozentuelle Vorgaben wollte er dem insgesamt 84 Kandidaten umfassenden Team nicht machen. Im Gepäck hat Adl bei seinem dritten Antreten als ÖVP-Frontmann in der Landeshauptstadt die 20,30 Prozent vom bisher letzten Urnengang im Jahr 2016. Belastend sei dies nicht. Die damalige Wahl sei schließlich "unter ganz anderen Voraussetzungen" über die Bühne gegangen, sprach der Vizebürgermeister die Flüchtlingskrise und den damaligen "Zustand der Bundespolitik" an.

Nun liege aber eine sehr "positive Welle" und "Energie für die Stadt" in seinem Team vor. Und: "Von der Bundespolitik bläst uns diesmal kein starker Wind ins Gesicht."