GR-Wahl in St. Pölten - Antritt von sechs Parteien bestätigt

Durch Stadtwahlbehörde - 46.621 Stimmberechtigte am 24. Jänner

Mit SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS und der KPÖ werden bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten sechs Parteien antreten. Das wurde von der Stadtwahlbehörde am Mittwoch bestätigt. 46.621 Stimmberechtigte sind am 24. Jänner 2021 in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Urnengang aufgerufen.

Bei der bisher letzten Wahl auf kommunaler Ebene im April 2016 hatte die SPÖ in St. Pölten exakt 59 Prozent erreicht. Im Vergleich mit 2011 war das ein Plus von 2,24 Prozentpunkten. Für die ÖVP bedeuteten 20,27 Prozent das schlechteste Abschneiden seit 1950. Die FPÖ erzielte mit 14,70 Prozent einen Rekordwert, die Grünen erhielten 2,74 Prozent. Drei weitere Listen, unter ihnen die NEOS, schafften den Einzug in den Gemeinderat nicht. Die im Jänner antretende KPÖ war letztmals 2001 auf dem Stimmzettel gestanden und damals auf 0,83 Prozent gekommen.

Die bisherige Sitzverteilung im Rathaus der niederösterreichischen Landeshauptstadt (42 Mandate): SPÖ 26, ÖVP 9, FPÖ 6, Grüne 1 (der Mandatar hat sich mittlerweile der Mehrheitspartei angeschlossen, Anm.). Die Wahlbeteiligung 2016 hatte 63,62 Prozent betragen.