GR-Wahl in St. Pölten: Facebook-Account des NEOS-Listenersten gehackt

Nikolaus Formanek gibt Zeitpunkt zu denken - Anzeige angekündigt

Nikolaus Formanek, Spitzenkandidat der NEOS bei der Gemeinderatswahl am 24. Jänner in St. Pölten, hat am Dienstag auf Anfrage bestätigt, dass in der Früh sein Facebook-Account gehackt worden sei. Der Zeitpunkt gebe ihm zu denken, meinte er zur APA. Dass er einen Zusammenhang mit dem Urnengang nicht ausschließen wolle, hatte Formanek zuvor auch zum "Kurier" (online) gesagt.

Er sei von seinem Account "ausgesperrt", so der NEOS-Listenerste. Gleichzeitig kündigte er an, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu erstatten. Die Wahlkampagne werde auf der Facebook-Seite der NEOS St. Pölten fortgesetzt.