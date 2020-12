GR-Wahl in St. Pölten - Grüne: "Was man liebt, betoniert man nicht"

Spitzenkandidatin Engel-Unterberger: "Keine Liebhaberthemen mehr" - Verdopplung auf zwei Gemeinderäte als Wahlziel

Die Grünen setzen bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner auf Klimaschutz, umweltfreundlichen Verkehr und "menschengerechten Wohnbau": "Was man liebt, betoniert man nicht", erklärte Spitzenkandidatin Christina Engel-Unterberger. Im APA-Interview sprach sie über ein nachhaltiges Team der Grünen in der Landeshauptstadt, den Wahlkampf in der Coronakrise und grüne Themen bei anderen Parteien.

Die Spitzenkandidatin wünscht sich neben einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radwegenetzes auch ein Umdenken bei Bauprojekten. "Ein neues Wohnquartier soll nicht nur zum Schlafen genutzt werden", erklärte sie. Stattdessen sollen Geschäfts-, Büro- und Wohnflächen gemischt und die öffentliche Erreichbarkeit bereits in die Planung neuer Bauvorhaben einfließen. St. Pölten hat laut Engel-Unterberger das Potenzial, 2030 zur "Modellstadt für Klimaschutz" zu werden. Die Ernennung zur Landeskulturhauptstadt 2024 beweise die Fähigkeit, "langfristig und strategisch zu denken und eine Vision zu haben".

"Grüne Themen sind keine Liebhaberthemen mehr, sondern Mainstream", stellte die Spitzenkandidatin fest. "Die Menschen verstehen, dass es eine Transformation braucht." So müsse die Stadtentwicklung nicht mehr nur teilweise, sondern vollständig ökologisch sein. Dass sich andere Parteien auch grünen Kernthemen verschreiben, sei prinzipiell nichts Schlechtes. Glaubwürdigkeit sei hier jedoch der Vorteil der Grünen gegenüber politischen Mitbewerbern, die sich "vielleicht einen hellgrünen Anstrich verleihen" wollten. "Ich glaube es persönlich den anderen noch nicht und gehe auch davon aus, dass es anderen Bürgerinnen und Bürgern in St. Pölten so geht", erklärte die FH-Dozentin.

Die jüngsten Ergebnisse der Grünen in der Landeshauptstadt - 2016 erzielte die Partei lediglich 2,7 Prozent - führte Engel-Unterberger auf die Personalfluktuation zurück. Mit einem "langfristigen und zukunftsorientierten Team" soll nun Stabilität und Orientierung geboten werden. "Ich möchte darum auch nicht nur zu dieser Wahl antreten, sondern über mehrere Perioden grüne Politik in St. Pölten mitgestalten" sagte die Spitzenkandidatin. "Wir würden die Stimmen gern verdoppeln und jedenfalls zu zweit in den Gemeinderat einziehen."

Der Wahlkampf in der Coronakrise erfordert laut Engel-Unterberger ein Umdenken. Die Partei sei mit Onlineveranstaltungen wie Sprechstunden und Diskussionsrunden auch während des Lockdowns aktiv. Wegen Weihnachten und Corona habe man keine Infostände in der Innenstadt aufgestellt.