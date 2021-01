GR-Wahl in St. Pölten: Keine Veränderungen beim endgültigen Ergebnis

Konstituierende Sitzung noch im Februar - Angebot zur alternativen Stimmabgabe trotz nur 55,96 Prozent Beteiligung "gut angenommen"

Das am Dienstag veröffentlichte endgültige Ergebnis der Gemeinderatswahl in St. Pölten vom Sonntag hat minimale Veränderungen bei der Anzahl der Stimmen fast aller Parteien, aber nicht bei den Prozentanteilen und Mandaten gebracht. SPÖ (25 Sitze), ÖVP (zehn), FPÖ und Grüne (je drei) sowie erstmals die NEOS (ein Mandat) sind künftig im Rathaus der Landeshauptstadt vertreten. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates soll in der letzten Februarwoche stattfinden.

Von den laut dem Endergebnis abgegebenen 26.088 Stimmen (55,96 Prozent Beteiligung bei 46.621 Wahlberechtigten) waren 25.794 gültig. 14.451 entfielen auf die SPÖ, 5.866 auf die ÖVP, 2.300 auf die FPÖ, 2.067 auf die Grünen und 823 auf die NEOS. Die KPÖ hatte 287 Wähler, was nicht zum Einzug in den Gemeinderat reichte.

Trotz unterschiedlicher Möglichkeiten - von der Briefwahl bis zum Wahldorf vor dem Rathaus - "sind nur 55,96 Prozent aller Wahlberechtigten dem Aufruf gefolgt. Dass das neue Angebot zur alternativen Stimmabgabe dennoch gut angenommen wurde, zeigt die Tatsache, dass fast 13.000 Personen - mehr als doppelt so viele wie 2016 - bereits vor dem Wahlsonntag ihre Stimme mittels Wahlkarte abgegeben haben", resümierte die Stadtverwaltung.

Vorzugsstimmen sind Insiderkreisen zufolge nur "verhalten" vergeben worden. Die Auszählung dauerte an.

Am Freitag wird noch einmal der "alte" Gemeinderat in St. Pölten zusammentreten. Es geht um den Beschluss des Erwerbs des Objektes am Domplatz, in dem derzeit noch die Oberbank beheimatet ist. Das Geldinstitut übersiedelt Ende 2021 zum Linzertor. Die Stadt will das historische Gebäude dann als Medien- und Kommunikationshaus für die Bevölkerung zugänglich machen.