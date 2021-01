GR-Wahl in St. Pölten: Mehr als 11.000 Wahlkarten ausgestellt

46.621 Stimmberechtigte am Sonntag - Sechs Parteien treten an - SPÖ vor neuerlicher "Absoluter"

In St. Pölten sind am Sonntag 46.621 Stimmberechtigte aufgerufen, über die Neuzusammensetzung des Gemeinderates zu entscheiden. In Zeiten von Corona wurden 11.115 Wahlkarten (Stand Mittwochfrüh, Anm.) ausgegeben. Das waren so viele wie nie zuvor. Der Magistrat ging davon aus, dass sich die Zahl bis Freitagmittag noch weiter erhöhen wird.

Neben den bisher im Rathaus vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne treten auch NEOS und KPÖ in der niederösterreichischen Landeshauptstadt an. 42 Mandate werden vergeben. Eine neuerliche absolute Mehrheit für die Sozialdemokraten mit Bürgermeister Matthias Stadler an der Spitze gilt als gewiss. Vor fünf Jahren hatten die Roten exakt 59 Prozent erreicht.

Die Corona-Pandemie hat auch den Wahlkampf in St. Pölten beeinflusst. Klassische Veranstaltungen gab es ebenso nicht wie Hausbesuche.

SPÖ-Spitzenkandidat Stadler geht in seine bereits vierte Gemeinderatswahl. Er ist im 17. Jahr als Stadtchef im Amt. Dass er es auch in den kommenden fünf Jahren sein wird, ist selbst den Mitbewerbern klar. Die "Absolute" zu brechen, war aus den anderen Lagern nämlich nicht zu hören.

"Man kauft nicht die Katze im Sack", wenn man für ihn stimme, sagte Stadler zur APA. Von einer "g'maht'n Wies'n" für ihn und die SPÖ wollte er freilich nichts wissen. Der Bürgermeister appellierte, vom Stimmrecht Gebrauch zu machen. "Wir wollen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung haben." 2016 waren es 63,62 Prozent gewesen.

ÖVP-Spitzenkandidat Vbgm. Matthias Adl will sich am Wahlabend über das größte Plus aller Parteien freuen. 20,27 Prozent 2016 waren das schwächste schwarze Ergebnis in St. Pölten seit 1950. "Weil der Bundestrend momentan kein ganz so positiver ist", wäre StR Klaus Otzelberger, Listenerster der FPÖ, am Sonntag auch mit leichten Verlusten noch zufrieden.

Für die Grünen kündigte Spitzenkandidatin Christina Engel-Unterberger an, "nicht nur zu dieser Wahl antreten, sondern über mehrere Perioden grüne Politik in St. Pölten mitgestalten" zu wollen. Und: "Wir würden die Stimmen gern verdoppeln und jedenfalls zu zweit in den Gemeinderat einziehen." Die NEOS werden von Nikolaus Formanek angeführt. Das Ziel am Sonntag sei "natürlich der Einzug". Es herrsche "positive Stimmung", gab sich der pinke Frontmann zuversichtlich, dass es klappt.

Die SPÖ hält aktuell 26 der 42 Sitze im Rathaus der Landeshauptstadt. Die ÖVP stellt neun, die FPÖ (14,70 Prozent vor fünf Jahren) sechs Gemeinderäte. Die Grünen haben 2016 mit 2,74 Prozent ein Mandat erreicht. Die NEOS (zuletzt 1,57 Prozent) treten zum zweiten Mal in St. Pölten an. Erstmals seit 20 Jahren findet sich die KPÖ wieder auf dem Stimmzettel.

Die letzten Wahllokale schließen am Sonntag um 16.00 Uhr. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird nach Angaben des Magistrats ab 18.30 Uhr gerechnet.

