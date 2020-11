GR-Wahl in St. Pölten - Mehr als 120 Nominierungen für ÖVP-Liste

84 Plätze stehen zur Verfügung - Entscheidung noch im November

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner 2021 hat die ÖVP 120 Nominierungen für ihre Kandidatenliste verzeichnet. Zur Verfügung stehen 84 Plätze, die laut Angaben vom Mittwoch noch im November verteilt werden. Für die Einreichung der Liste sei ein Beschluss des rund 40-köpfigen Stadtparteivorstandes notwendig, wurde betont. Vizebürgermeister und Spitzenkandidat Matthias Adl sprach vom "stärksten Team", das es "in der Volkspartei St. Pölten je gab".