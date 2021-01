"Kontrolle über mein Profil und die Seite zurückbekommen"

"Ich bin wieder da", hat sich Nikolaus Formanek, Listenerster der NEOS bei der Gemeinderatswahl am 24. Jänner, am Freitag gemeldet. Sein am Dienstag gehackter Facebook-Account war wieder online. Das soziale Netzwerk sei ihm "sehr schnell zur Hilfe gekommen", schrieb Formanek. Donnerstagabend habe er "Kontrolle über mein Profil und die Seite zurückbekommen".