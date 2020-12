GR-Wahl in St. Pölten - NEOS-Spitzenkandidat: "Positive Stimmung"

Transparenz auch in Landeshauptstadt ein Thema - Facebook-Videos waren Hilfe beim Sammeln von Unterstützungserklärungen

Nikolaus Formanek will die NEOS erstmals in den Gemeinderat in St. Pölten führen. Das Ziel am 24. Jänner sei "natürlich der Einzug". Er orte "positive Stimmung", sagte der Spitzenkandidat im Gespräch mit der APA. Weil "Wahlkampf klassisch" wegen Corona "unmöglich" sei, setzt Formanek in der Werbung sehr stark auf soziale Medien wie Facebook. Das "funktioniert gut".

"St. Pölten kann mehr. Das Beste liegt immer noch vor uns", lautet Formaneks Motto. Er wolle in der politischen Tätigkeit "praktische Ideen und Vorschläge" einbringen. An Themenbereichen nannte der NEOS-Spitzenkandidat etwa Kinder, Bildung, die Bauproblematik in der Stadt, die wirtschaftliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Coronakrise und nicht zuletzt natürlich Transparenz.

Investitionen kämen von den Bürgern und müssten nachvollziehbar sein, betonte Formanek. Nachsatz: "Warum muss ich als Mensch alles offenlegen, aber der Staat, das Land, die Gemeinde müssen es nicht tun." Entscheidungsgrundlagen müssten schlicht auch erklärt werden.

Das Sammeln der notwendigen Unterstützungserklärungen - 84 an der Zahl - für das Antreten bei der Kommunalwahl sei "nicht auf der Straße" möglich gewesen. Geholfen hätten Videos auf der Facebook-Seite der NEOS St. Pölten, so der Spitzenkandidat. Letztlich seien mehr als 100 Unterschriften zusammengekommen.

Eine "Ansage" machte Formanek, sollte die pinke Partei am 24. Jänner zumindest zwei Mandate erreichen. In diesem Fall würde er einen "Dankestanz durch die Fußgängerzone" der Landeshauptstadt vollführen. Selbstredend samt Dokumentation auf Facebook.