GR-Wahl in St. Pölten - NEOS stellten weitere Kandidaten vor

Nina Kasser und Ninette Schramm gehen hinter Frontmann Nikolaus Formanek ins Rennen

Nina Kasser und Ninette Schramm werden bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner 2021 das Spitzentrio der NEOS ergänzen. Die beiden 40-Jährigen sollen die Plätze hinter Frontmann Nikolaus Formanek einnehmen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Nun gelte es, bis 16. Dezember die restlichen der für den Antritt notwendigen 84 Unterstützungserklärungen zu sammeln. Der Lockdown erschwere dies.

Einmal mehr wurde der erstmalige Einzug in den Gemeinderat als Ziel formuliert. "Wer Bürgermeister wird, ist klar", so die pinke Landessprecherin Indra Collini in Anspielung auf die starke Position von Stadtchef Matthias Stadler (SPÖ). "Die Frage ist, wer ihm auf die Finger schaut und die frischen Ideen in die Stadt bringt", hielt sie fest. Bis 16. Dezember soll das Team noch laufend vergrößert werden.

Thematisch wollen sich die NEOS besonders um mehr Chancen für Kinder und Schwung für die Wirtschaft kümmern. Formanek schlug außerdem einen Baubeirat vor, der mit Experten und Bürgern "ganzheitliche Lösungen für unsere Stadt transparent erarbeitet und umsetzt".