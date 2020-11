GR-Wahl in St. Pölten - Nikolaus Formanek Spitzenkandidat der NEOS

Ex-Sprecher von Heide Schmidt hat zukunftsgerichtete Stadtentwicklung im Fokus - Ziel ist erstmaliger Einzug in den Gemeinderat

Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner 2021 wird Nikolaus Formanek als Spitzenkandidat der NEOS ins Rennen gehen. Der nun als Kabarettist fungierende frühere Sprecher von Ex-LIF-Chefin Heide Schmidt nannte am Freitag eine "zukunftsgerichtete Stadtentwicklung" als wesentliches Thema für die Wochen vor und nach dem Urnengang. Als Ziel der Pinken gab Landesgeschäftsführerin Kristina Janjic den erstmaligen Einzug in den Gemeinderat aus.

Formanek trat in einer Aussendung für eine planvolle Bautätigkeit, mehr innerstädtische Grünflächen, leistbaren Wohnraum sowie "mehr und bessere Betreuungsplätze für unsere Kinder" ein. Der 55-Jährige sei ein "in vielen Bereichen ein ausgewiesener Profi", sagte Janjic über den 55-Jährigen. Formanek war für das Liberale Forum auch politisch aktiv gewesen, hatte zwischenzeitlich eine ÖVP-Mitgliedschaft inne.

Die NEOS erreichten bei der jüngsten Gemeinderatswahl in St. Pölten am 17. April 2016 exakt 448 Stimmen. Mit 1,57 Prozent wurde ein Abgeordnetensitz verfehlt.