GR-Wahl in St. Pölten - ÖVP mit neuem Gesicht auf Listenplatz zwei

Romy Windl (33) als Tochter von Frenkie Schinkels mit "großem Netzwerk" in der Landeshauptstadt - Kritik an Badeteich-Projekt

Die ÖVP geht mit einem neuen Gesicht auf Listenplatz zwei am 24. Jänner 2021 in die Gemeinderatswahl in St. Pölten. Hinter Vizebürgermeister Matthias Adl wird Romy Windl gereiht. Die 33-Jährige verfügt einer Aussendung vom Sonntag zufolge als Tochter von Ex-Fußballspieler und -trainer Frenkie Schinkels über "ein großes Netzwerk" in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Im Brotberuf ist Windl als Assistentin der NÖAAB-Landesgeschäftsführung tätig.

Kritik übte die ÖVP am Sonntag an einem jüngst von Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) präsentierten Gewässerprojekt. Unter dem Arbeitstitel "Südsee" soll beim sogenannten Altmannsdorfer Bogen im Süden der Stadt in den kommenden fünf bis zehn Jahren ein Badeteich samt Erholungsgebiet entstehen.

ÖVP-Gemeinderat Josef Brader, gleichzeitig Obmann des St. Pöltner Umwelt-Ausschusses, äußerte nun per Aussendung Bedenken hinsichtlich der Trinkwassersicherheit. "Der auserkorene Standort liegt in einem Wasser-Schongebiet und nur wenige hundert Meter von den Brunnen im Wasser-Schutzgebiet entfernt." Bereits bei der Errichtung der Güterzugumfahrung im Westen der Landeshauptstadt hätten sich Auswirkungen auf die Brunnen gezeigt, "die deutlich weiter von der damaligen Baustelle entfernt waren". Gefordert wurde daher ein "klares Bekenntnis zum Vorrang der Versorgungssicherheit" seitens der SPÖ.

Dieses kam bereits aus dem Rathaus, wie die "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe) berichtete. "Die Versorgung mit ausgezeichnetem Trinkwasser hat höchste Priorität. Es werden natürlich sämtliche Maßnahmen getroffen, um die Qualität des Grundwasser nachhaltig zu sichern", wurde ein Sprecher zitiert. Die Sozialdemokraten halten an dem Vorhaben fest, das klarerweise "nicht einfach umzusetzen" sei. "Wie bekannt sein sollte, ist unser Hauptbrunnengebiet mittlerweile jenes in Brunn, also weit weg vom Südsee", hieß es seitens der SPÖ zur "Kronen Zeitung".