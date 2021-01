GR-Wahl in St. Pölten - ÖVP startet in Wahlkampf

Plakate, Inserate und Aktionen unter dem Motto "Stimme für gesundes Wachstum" - Vizebürgermeister Adl: "St. Pölten statt St. Beton"

Die ÖVP ist am Samstag in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner gestartet. Unter dem Motto "Stimme für gesundes Wachstum" will die Volkspartei in den kommenden 22 Tagen mit Plakaten, Inseraten und Aktionen auf ihr Hauptthema aufmerksam machen - "die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner treffen am 24. Jänner die Entscheidung darüber, wie es mit dem Wachstum der Stadt weitergehen soll", betonte Vizebürgermeister und Spitzenkandidat Matthias Adl.

Die ÖVP wolle sich für ein gesundes Wachstum einsetzen und damit den Bewohnern, denen dieses zu schnell gehe, ein Angebot machen. "Bei uns gilt: St. Pölten statt St. Beton", sagte Adl. Mit Türhängern sollen die Wähler coronakonform Wahlfolder erhalten und über Inhalte und Themen informiert werden. Aufgrund der Coronakrise sei auch der digitale Wahlkampf noch einmal wichtiger geworden. Dennoch schmerze es, "dass wir das persönliche Gespräch nicht von Angesicht zu Angesicht führen können", betonte Adl.