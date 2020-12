GR-Wahl in St. Pölten - Stadler: "Man kauft nicht die Katze im Sack"

Bevölkerung soll "stark von Wahlkarten Gebrauch machen" - "Spielen im Konzert der Landeshauptstädte auf Augenhöhe mit" - BILD

Matthias Stadler geht am 24. Jänner in St. Pölten in seine bereits vierte Gemeinderatswahl. "Man kauft nicht die Katze im Sack", wenn man für ihn stimme, sagte der im 17. Jahr amtierende Bürgermeister und Spitzenkandidat der SPÖ demnach im Gespräch mit der APA. Die Wahl in Zeiten von Corona bezeichnete er als "herausfordernde Sache". Die Stadt sei jedoch "gut vorbereitet".

Ausgehend von 59 Prozent Zustimmung im Jahr 2016 will Stadler wieder möglichst viele Menschen "überzeugen, dass wir gute Arbeit gemacht haben". "Nein", kam es wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, ob der 24. Jänner nicht ohnedies eine "g'mahte Wies'n" für ihn und die SPÖ sei. "Jede Wahl ist eine neue Herausforderung", die bevorstehende "ganz besonders, auch wegen Corona". Die Bevölkerung rief der Stadtchef auf, "sehr stark von Wahlkarten Gebrauch zu machen".

Im Vorfeld des 24. Jänner werde es "keine Großveranstaltung" und auch "keine Verteilaktionen" geben. Viel werde über Social Media laufen, sagte Stadler. Es werde auch auf Zusendungen und die Berichterstattung ankommen, "um Botschaften an die Wählerinnen und Wähler zu bringen". Direkter Kontakt wie in einem "normalen Wahljahr" sei eben "nicht so gegeben".

Er "appelliere", vom Stimmrecht Gebrauch zu machen, so der Bürgermeister zur APA. "Wir wollen eine möglichst hohe Wahlbeteiligung haben."

St. Pölten hat sich laut Stadler in den vergangenen Jahren "gut entwickelt". "Wir spielen im Konzert der Landeshauptstädte auf Augenhöhe mit." St. Pölten habe sich kulturell ebenso positioniert wie etwa im Bildungsbereich. Das Wachstum der Stadt mit 70 Prozent Grünraum soll verträglich und verkraftbar sein. Schon jetzt gebe es 36 Parks, ein weiterer sei in Entwicklung. Zu den drei Seen im Norden der Stadt soll als Zukunftsprojekt auch ein weiterer im Süden hinzukommen. Ein notwendiges UVP-Verfahren "steht dafür", so der Bürgermeister, wenn es darum gehe, "grüne Akzente" zu setzen. "Mit Bürgerbeteiligung" soll auch die Innenstadt "noch mehr Lebens- und Wohnqualität" bekommen.

Durchaus Verbesserungsbedarf gibt es laut Stadler im Verkehrsbereich. Das Straßennetz sei "noch auf andere Zeiten ausgelegt". Kurze Wege seien jedoch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Stadtbus LUP zu bewältigen. Letzterer transportiere bereits 5,4 Millionen Passagiere jährlich. Dass Buslinien an der Stadtgrenze enden, ist aus der Sicht des Bürgermeisters "nicht sinnvoll". Damit S-Bahn und Autobus ins Umland führen, sei "auch das Land gefordert". Jedenfalls "ausbauen und kräftig forcieren" will Stadler den Radverkehr in der Stadt.

"St. Pölten ist für mich ...", vollendete der Bürgermeister mit "die schönte und liebenswerteste Stadt der Welt". Bereits bei seinem Amtsantritt am 9. Juli 2004 hatte er mit "Ich liebe diese Stadt" ein Bekenntnis abgelegt. "Unsere Beziehung hat sich noch vertieft", sagte Stadler mehr als 16 Jahre später im Gespräch mit der APA. Und er kündigte an, dass er sich "mit ganzer Kraft" auch in den kommenden fünf Jahren "für St. Pölten ins Zeug hauen" wolle.