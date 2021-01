Grabkerzen entfachten Feuer in Glashaus in Oberösterreich

Besitzerin stellte die Kerzen auf, damit die Blumen nicht abfrieren

Mehrere Grabkerzen haben im Bezirk Freistadt am Samstagmorgen einen Brand in einem Glashaus ausgelöst. Die 66-jährige Besitzerin des Glashauses stellte am Freitagabend die Kerzen auf, damit die Blumen nicht abfrieren. Unter die Kerzen stellte sie zur Sicherheit Untersetzer, berichtete die Polizei OÖ. Doch das half nicht. In den frühen Morgenstunden stand das Glashaus und der angrenzende Geräteschuppen in Vollbrand.

Die Besitzerin bemerkte gegen 5.30 Uhr auf das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.