Gräberntunnel auf Kärntner A2 nach Unfall gesperrt

ÖAMTC: Auffahrunfall mit zwei Lkw

Der Gräberntunnel auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Wolfsberg ist am Montagnachmittag nach einem Unfall in Fahrtrichtung Italien gesperrt worden. Laut Informationen des ÖAMTC war es im Tunnel zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw gekommen. Die Sperre sollte noch etwa bis 18.00 Uhr andauern, hieß es am Nachmittag, der Verkehr wurde über die Packer Straße (B70) umgeleitet.

Meldungen über Verletzte lagen vorerst nicht vor. Die Tunnelröhre in Richtung Graz war vorerst normal zu befahren, laut ÖAMTC war es aber möglich, dass auch diese während der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt wird.