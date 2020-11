Auch Schriftzug "Allahu Akbar" - LVT ermittelt

An der Wand eines Gemeindebaus in der Engerthstraße sind am Freitag islamistische Graffiti entdeckt und Anzeige erstattet worden. Wie die Wiener Polizei am Samstag bestätigte, wurden Parolen wie "Allahu Akbar" und "Tod den Christen" aufgesprüht. Das Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat die Ermittlungen übernommen.