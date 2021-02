Graffiti-Sprayer in Wien festgenommen

Auch Baggy mit Cannabiskraut sichergestellt

Ein Sicherheitsmitarbeiter der ÖBB hat in der Nacht auf Donnerstag die Polizei alarmiert, da er beobachtet hatte, wie drei Personen in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf Züge der ÖBB mit Graffiti besprühten. Noch vor dem Eintreffen der Polizisten ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte einen allerdings einen der Verdächtigen anhalten.

Bei einer Durchsuchung des 23-jährigen Österreichers wurden zahlreiche Spraydosen und ein Baggy mit vermutlichen Inhalt Cannabiskraut sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.