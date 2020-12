Grasser-Prozess - Acht Schuldsprüche und sechs Freisprüche

Lange Haftstrafen für Grasser, Meischberger und Hochegger - Kein Urteil über kranken Plech - BILD GRAFIK VIDEO

Das erstinstanzliche nicht rechtskräftige Urteil im Grasser-Prozess umfasst acht Schuld- und sechs Freisprüche. Zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde der Hauptangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wegen der Verbrechen der Untreue und der Geschenkannahme durch Beamte sowie der Vergehen der Beweismittelfälschung.

Der Schuldspruch zur Untreue des damaligen Finanzministers Grasser wurde aufgrund "verdeckter Provisionsabsprachen" von 9,6 Mio. Euro beim Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften (Buwog und andere) sowie von 200.000 Euro bei der Einmietung der Linzer Finanzdienststellen in den Terminal Tower in Linz ausgesprochen: Diese Absprachen stellten laut Senat Untreue zum Nachteil der Republik Österreich dar. Da durch diese Provisionsvereinbarungen bei der Republik Österreich jeweils ein Schaden in dieser Höhe herbeigeführt wurde, sprach der Senat der Republik den Ersatz von rund 9,8 Mio. Euro zu.

Wegen des Verbrechens der Geschenkannahme als Beamter wurde Grasser schuldig gesprochen, weil er sowohl bei der Vergabe der Bundeswohnbaugesellschaften als auch der Einmietung in den Terminal Tower Linz für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäftes einen Vorteil forderte.

Grasser hätte als Beamter eine mögliche Höchststrafe vom 1,5-fachen des üblichen Strafrahmens, also bis zu 15 Jahre, bekommen können. Von der Anwendung dieser Verschärfungsmöglichkeit sah der Schöffensenat aber ab.

Der Zweitangeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger erhielt sieben Jahre Haft. Er wurde als Beitragstäter zu Grassers Delikten verurteilt und zusätzlich selber wegen Beweismittelfälschung. Vom Vorwurf der Geldwäscherei und vom Betrugsvorwurf im Zusammenhang mit seiner Villa in Döbling wurde er freigesprochen.

Der Ex-Lobbyist Peter Hochegger erhielt eine Zusatzfreiheitsstrafe von sechs Jahren Haft. Hochegger wurde ebenfalls als Beitragstäter zur Untreue und Geschenkannahme von Grasser und zur Bestechung Grassers durch Karl Petrikovics und Georg Starzer im Zusammenhang mit der Vergabe der Bundeswohnbaugesellschaften (Buwog u.a.) verurteilt. Hingegen wurde er vom Vorwurf hinsichtlich der Bestechung beim Terminal Tower Linz freigesprochen.

Zur Telekom-Anklage wurde Hochegger wegen Beitrag zur Untreue durch Rudolf Fischer in Höhe von rund 5 Mio. Euro sowie zu falschen Beweisaussagen im Untersuchungsausschuss schuldig gesprochen.

Weiters wurde Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics wegen der Bundeswohnungsprivatisierung zu einer Zusatzhaftstrafe von zwei Jahren verurteilt, und zwar als Beitragstäter zu Grassers Untreue und als unmittelbarer Täter der Bestechung von Grasser. Der ehemalige RLB OÖ-Vorstand Georg Starzer wurde für dieselben Delikte zu drei Jahren Haft verurteilt, davon wurden zwei Jahre bedingt ausgesprochen mit dreijähriger Probezeit. Eine Haftstrafe in der Dauer von einem Jahr muss er daher verbüßen.

Der ehemalige Telekom-Vorstand Rudolf Fischer fasste eine Zusatzhaftstrafe von einem Jahr aus, wobei ein Teil von acht Monaten unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde, das heißt es bleiben vier Monate unbedingte Haft. Fischer wurde wegen Untreue im Bereich Telekom-Valora verurteilt.

Der Schweizer Vermögensberater Norbert Wicki wurde zu 20 Monaten Haft verurteilt, die zur Gänze bedingt ausgesprochen wurden. Er war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend, da er im Ausland lebt, und wurde durch seinen Anwalt vertreten.

Eine teilbedingte Haftstrafe von zwei Jahren erhielt der ehemalige Meischberger-Anwalt Gerald Toifl, die im Ausmaß von 16 Monaten unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde. Daher verbleiben acht Monate unbedingte Haft.

Wicki und Toifl wurden wegen Fälschung von Beweismitteln, Begünstigung und Geldwäscherei im Zusammenhang mit der nachträglichen Verschleierung des Geldflusses an Grasser im Jahr 2009 verurteilt.

Vollinhaltlich freigesprochen wurde der frühere Immofinanz-Vorstand Christian Thornton. Auch die fünf von den Medien nicht namentlich genannten "Linzer Angeklagten", die in der Causa der Provisionszahlung beim Linzer Bürohaus Terminal Tower beschuldigt waren, wurden freigesprochen.

Über den mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech wurde heute gar kein Urteil gesprochen. Er war den Großteil des Prozesses aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig und nahm daher an der Hauptverhandlung nicht teil.