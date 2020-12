Grasser-Prozess - Ex-Minister seit drei Jahren auf der Anklagebank

Karl-Heinz Grasser, Finanzminister in zwei Schüssel-Regierungen, soll sich durch Korruption bereichert haben - Grasser weist Vorwürfe zurück, beschuldigt Zeugen und Staatsanwälte - BILD

Der frühere "Jet-Set"-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist Hauptangeklagter im Korruptionsprozess um die Privatisierung der Bundeswohnungen. Über ein Jahrzehnt nach seiner Amtszeit wirft ihm die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Bestechlichkeit vor. Grasser soll als Minister Schmiergeld in Millionenhöhe gefordert und genommen haben. Grasser selber weist alle Vorwürfe zurück, er habe immer korrekt gehandelt und nur das Interesse der Republik im Auge gehabt.

Seit 12. Dezember 2017 läuft der Korruptionsprozess gegen den mittlerweile 51-Jährigen Ex-Politiker und gegen 14 weitere Angeklagte (einer ist verstorben) nun im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Nach drei Jahren mit 168 Hauptverhandlungstagen soll nun am 4. Dezember der Schöffensenat ein Urteil fällen.

Grasser war in zwei Regierungen unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) Finanzminister: Zuerst als FPÖ-Minister und dann auf einem ÖVP-Ticket. Vom 4. Februar 2000 bis zum 11. Jänner 2007 dauerte seine Amtszeit.

Während Grasser in den ersten Jahren der seit dem Jahr 2009 laufenden Ermittlungen noch häufiger öffentlich Stellung nahm, hat er sich in den letzten Jahren medial sehr rar gemacht. Neben einigen Society-Auftritten prägten seine Vorwürfe gegen die Justiz und gegen Medien das Bild.

Grasser soll laut Anklage über Peter Hochegger und Walter Meischberger als Mittelsmänner bei der Privatisierung der Bundeswohnungen im Jahr 2004 eine Millionenprovision lukriert haben - als Gegenleistung dafür sollen geheime Informationen an die dadurch siegreichen Bieter geflossen sein. Auch für die Einmietung der Finanzbehörde in das Linzer Bürohaus "Terminal Tower" soll er erst nach der Zusicherung einer Bestechungszahlung Grünes Licht gegeben haben. Der "gemeinsame Tatplan" mit seinen Vertrauten Meischberger, Hochegger und Ernst Plech soll die Bereicherung durch Korruptionsgeschäfte während Grassers Ministerzeit gewesen sein, so die Anklage.

Grasser hat alle Vorwürfe, er sei bei seinen Amtsgeschäften käuflich gewesen, immer vehement zurückgewiesen. Diese Angriffe seien von politischen Gegnern lanciert, Neidern, die ihm seine Erfolge nicht gönnen würden, so der in zweiter Ehe mit der Swarovski-Kristallerbin Fiona verheiratete Kärntner. Die Belastungszeugen gegen ihn beschuldigte er der Lüge. Auch die Ankläger nahm der Ex-Politiker ins Visier, den Staatsanwälten wirft er parteiliches Agieren gegen ihn vor.

Im Prozess wurde Grasser vom mitangeklagten früheren Lobbyisten und Geschäftspartner Hochegger massiv belastet. Er habe im Nachhinein erfahren, dass er die Millionenprovision aus der Buwog-Privatisierung Grasser zu verdanken habe, sagte Hochegger. Hingegen pocht Meischberger darauf, er habe alleine durch seine eigene Lobbying- und Beratungstätigkeit rund 8 Millionen der fast 10 Millionen hohen Provision verdient. Die Aufteilung des Geldes auf drei Konten in Liechtenstein habe nur mit seiner eigenen Finanzplanung zu tun, Grasser habe ihm weder geheime Informationen weitergegeben noch Schmiergeld genommen.

Zahlreiche Zeugen aus dem Finanzministerium, darunter Grassers Ex-Kabinettschef Heinrich Traumüller, sagten aus, die Privatisierung sei völlig korrekt abgelaufen. Damit entlasteten sie ihren früheren Chef. Der Belastungszeuge der Anklage, Michael Ramprecht, hielt seine Vorwürfe auch im Zeugenstand aufrecht, die Privatisierung sei ein abgekartetes Spiel gewesen.

Vorgespielt im Prozess wurden auch abgehörte Telefonate der Angeklagten untereinander in der ersten Ermittlungsphase. Dabei wurden mehrere Wertkartenhandys benutzt - die aber auch abgehört werden können.

