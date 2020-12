Grasser-Prozess - Richterin Hohenecker bis zuletzt souverän

Richterin zur Verfahrensdauer: "Längere Phasen behördlicher Inaktivität lagen nicht vor." - BILD VIDEO

168 Verhandlungstage hielt Richterin Maron Hohenecker das Zepter im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts fest in der Hand, und auch heute bei der Urteilsverkündung im Grasser-Prozess ließ sie an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Um 10:35 Uhr, unmittelbar nach Beginn ihres fast zweieinhalbstündigen Monologs, stellte sie klar: Es gibt mehrere Schuldsprüche, um später dann das durchaus hohe Strafmaß zu verkünden.

Acht Jahre für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, sieben Jahre für seinen Trauzeugen Walter Meischberger, sechs Jahre für den teilgeständigen ehemaligen Geschäftspartner Peter Hochegger. Dass Meischberger daraufhin wütend den Gerichtssaal verließ, ignorierte sie ebenso wie den vorzeitigen Abgang des Ex-Telekom-Managers Rudolf Fischer. Stoisch ratterte sie zwei Stunden und 37 Minuten lang Paragraphen und Begründungen herunter und bezog sich dabei auf die Gliederung in der Anklage - was sich teilweise so anhörte: Groß-Cäsar, in römisch 1., arabisch 1., Groß-Anton, .....

Zum Schluss ihres Monologs kurz nach 13.00 Uhr ging Hohenecker noch auf die Länge der Ermittlungen und des Prozesses ein - der erste Prozesstag war der 12. Dezember 2017. "Längere Phasen behördlicher Inaktivität lagen nicht vor", so die Richterin. Das Ermittlungsverfahren habe zwar sieben Jahre lang gedauert, das sei aber auch den weit über hundert Zeugen geschuldet, sie sich zum Teil im Ausland befunden hätten. Auch seien viele Ermittlungsschritte und Amtshilfen im Ausland und aus dem Ausland nötig gewesen. Verstöße gegen die europäische Menschenrechtskonvention - wie von Grasser und Meischberger öfters beklagt - habe es keine gegeben. Trotzdem habe die Verfahrenslänge mildernd Eingang ins Urteil gefunden.

Um 13:12 Uhr schloss Hohenecker das Korruptionsverfahren in erster Instanz. Mehrere Verteidiger haben bereits Berufung und Nichtigkeit angemeldet. Dies kam genauso wenig überraschend wie der regelmäßige Einspruch der Grasser-Verteidiger Manfred Ainedter und Norbert Wess gegen die Sitzordnung im Großen Schwurgerichtssaal. Als die Richterin daraufhin an jenen Verhandlungstagen mit wenig Angeklagten die verbliebenen Beschuldigten auf die sprichwörtlich harte Anklagebank und weg von den gepolsterten Bürosesseln bat, war es den Angeklagten und ihren Verteidigern aber auch nicht recht. Dabei kann Frau Rat durchaus behilflich sei - etwa als sich Grasser um einen Tag bei seinem Hochzeitstag irrte und ihn Hohenecker aus dem Stegreif korrigierte.