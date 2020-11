Grassierende Coronapandemie bremst Börsenrally

Brexit und Bilanzen im Blick

Zum Abschluss der zweiten starken Börsenwoche in Folge verliert die Aktienrally an Schwung. "Gedeckelt werden weitere Aufwärtsambitionen durch die nach wie vor bestehende Unsicherheit über die Wirksamkeit des Coronavirus-Impfstoffs und ein neues Rekordhoch an Neuinfektionen", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. DAX und EuroStoxx50 notierten am frühen Freitagnachmittag jeweils knapp im Plus bei 13.059 beziehungsweise 3.431 Punkten.

Auch Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets mahnte wegen des nahenden Winters zur Vorsicht. "Selbst wenn der Impfstoff schnell verfügbar wäre, würde es die aktuelle Situation nicht ändern. Das bedeutet, dass sich die Lage erst einmal verschlechtern wird, bevor sie sich verbessert." Florence Barjou, Chef-Anlegerin beim Vermögensverwalter Lyxor, riet dagegen, sich für eine Zeit nach Überwindung der Pandemie zu positionieren. "Es ist besser, jetzt zu investieren, als später einer Rally hinterherzulaufen."

Am Ölmarkt überwögen allerdings die Sorgen vor einem erneuten Nachfrage-Rückgang durch die aktuellen Pandemie-Restriktionen, sagte Analyst Koichi Murakami beim Brokerhaus Daiichi Commodities. Sollten die Neuinfektionszahlen in den kommenden Tagen weiter steigen, müsse mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Freitag um 1,4 Prozent auf 42,90 Dollar (36,38 Euro) je Barrel (159 Liter).

Im Gegenzug legte die "Antikrisen-Währung" Gold 0,7 Prozent auf 1.888 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zu. Der anfänglichen Impfstoff-Euphorie folge Ernüchterung, sagte Analyst Xiao Fu von der Bank of China International. "In den kommenden Monaten wird nur eine begrenzte Anzahl von Impfdosen verfügbar sein." Außerdem bestehe das Risiko, dass das Virus mutiere und neue Wirkstoffe entwickelt werden müssten.

Gefragt waren auch Staatsanleihen. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf minus 0,556 Prozent. Sie profitierten von der Aussicht auf verstärkte Käufe durch die Europäische Zentralbank (EZB), sagte Anlagestratege Chris Bailey vom Vermögensberater Raymond James. Die jüngsten Aussagen der Währungshüter seien unmissverständlich.

Am Devisenmarkt deckten sich Anleger mit Pfund Sterling ein. Die britische Währung verteuerte sich um jeweils ein knappes halbes Prozent auf 1,3167 Dollar beziehungsweise 1,1145 Euro, nachdem Dominic Cummings, Chef-Berater von Premierminister Boris Johnson und Architekt des Brexit, seinen Abgang angekündigt hatte. "Das bedeutet, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit für einen sanfteren EU-Ausstieg geben wird", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Bis zum Jahresende müssen sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen einigen, sonst droht die Einführung von Zöllen.