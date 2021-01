Graz 2021 mit rund 4.300 Baustellen und "Materiallagerungen"

Einige große Vorhaben bei Fernwärme oder Gleisbau sowie etliche kleine Grabungen - Stadträtin Kahr (KPÖ) warb um Verständnis

In Graz geht die Baustellen-Saison auf öffentlichen Straßen und Plätzen bald wieder los: Im Jänner ist für gewöhnlich Ruhe, wie Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) und Straßenamt-Leiter Thomas Fischer am Freitag bei einem Lokalaugenschein in der Karlauer Straße sagten. Kahr nannte einige größere Projekte wie Gleisbauarbeiten in Mariatrost und Eggenberg sowie Fernwärme- und Kanalbauten - gesamt sind 2021 rund 4.300 Baustellen, Materiallagerungen und Bodenmarkierungen geplant.

Im ersten Coronajahr 2020 sei die Zahl der Baustellen um rund 100 auf 4.200 zurückgegangen, sagte Fischer, heuer dürfte sie wieder auf rund 4.300 ansteigen. Dabei seien dies nicht alles Grabungen, oft seien es Vorbereitungen wie das Lagern von Material und das Bereitstellen von Containern. "Das ist nicht zum Quälen der Bürger, sondern zur Verbesserung der Infrastruktur bzw. deren Erhaltung wie Straßenbahngleise, Wasser-, Abwasser-, Gas- und Fernwärmerohre", sagte Kahr. "Es sind auch Projekte dabei, die sie sich wünschten bzw. beantragen, etwa die Verbesserung von Anschlüssen und auch das Reparieren von Schäden an Rohren", erklärte die Stadträtin. Dazu seien Hauseigentümer ja auch verpflichtet.

Üblicherweise würden sich alle Ämter und Interessenträger absprechen, damit bei einer Baustelle gleichzeitig alle anfallenden Projekte erledigt werden könnten. Kahr nannte dann ein Beispiel, das die Bürger zumeist zu ärgerlichen Reaktionen bringe: "Das war ein Klassiker, in der Lagergasse. Alle Arbeiten erledigt, die Straße wieder asphaltiert, und einige Monate später muss erneut gegraben werden, weil ein Hausherr ein Kanalgebrechen beheben lassen musste. Auch das haben wir zu bewilligen", warb die Stadträtin um Verständnis.

Größere Vorhaben in Graz sind 2021 u.a. bauliche Maßnahmen in der Karlauer Straße beim Polizeistützpunkt West zwischen Bethlehemgasse und Köstenbaumgasse. Im Sommer wird hier eine neue Busspur zur Beschleunigung des Öffi-Verkehrs geschaffen. In der Exerzierplatzstraße erneuert die ÖBB ein Brückentragwerk der Südbahn, dies bedingt eine Totalsperre ab März. Auf der Schienentrasse der Linie 1 in Mariatrost geht ab April der zweigleisige Ausbau zwischen Kroisbach und St. Johann weiter. Bei der Kreuzung Eggenberger Allee mit der Alten Poststraße werden neue Schienen für die neue Bim-Linie zu den Reininghausgründen verlegt, von 3. Mai weg über den Sommer bis zum Schulbeginn nach den Sommerferien. Schienenerneuerung steht in der Georgigasse im Bereich Baiernstraße nach Schulschluss im Juli auf dem Baustellenplan. Und ab dem Riesplatz bis Ragnitzstraße bzw. in der Steyrergasse werden zur Kanalsanierung einige kleine Schächte gegraben - über diese werden laut Fischer die Rohre unterirdisch getauscht.

Informiert werden die Bürger über eine drei Mal im Jahr erscheinende Baustellen-Broschüre - die erste soll vor der Karwoche erscheinen, sagte Stadträtin Kahr. Online kann man sich über die aktuellen Bauvorhaben auf öffentlichen Grund und Gut auf https://www.graz.at/cms/beitrag/10319583/8141049/ oder unter www.graz.at/baustellen Auskunft besorgen.