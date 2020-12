Graz plant im "Sportjahr 2021" rund 180 Events von knapp 150 Vereinen

"Schloßberg Challenge" soll bis Jahresende bis zu 300.000 zum Gang oder Lauf auf das Schloßbergplateau motivieren

Derweil halten die Beschränkungen aufgrund des Coronavirus die Sportaktivitäten in Graz noch in engsten Grenzen, aber für 2021 hat man - wenn sich die Lage bessert - im "Sportjahr 2021" viel vor: So sollen "Schloßberg-Challenge" und "Active Friday" stattfinden, wie am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz mitgeteilt wurde. Rund 180 Events von knapp 150 Vereinen sind bereits genehmigt, im Laufe der nächsten Monate werden noch einige dazukommen.

Bürgermeister Siegfried Nagl und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (beide ÖVP) präsentierten einige der Vorhaben, auf www.letsgograz.at sind alle bisherigen Veranstaltungen veröffentlicht. Man rechnet mit an die 200 Projekten. Als Richtschnur durch das Jahr fungieren die zehn Monatsschwerpunkte mit den entsprechenden Sportarten. "Ab 1. März steht der Sport im Fokus dieser Stadt. Ich rufe alle Grazerinnen und Grazer zum Mitmachen und Dabeisein auf. Es ist sicherlich für jeden etwas dabei", sagte Nagl. In den vergangenen Wochen hätten alle gemerkt, wie sehr einem der Sport fehle - sowohl aktiv als auch passiv, sagte der Bürgermeister.

Laut Stadtrat Hohensinner wolle man die Zahl der aktiven Sportlerinnen und Sportler in der Stadt um 20 Prozent steigern. Das Sportjahr 2021 solle die Initialzündung dafür sein. Eine Motivation zur Bewegung soll die "Schloßberg-Challenge" als ganzjähriger Ansporn sein: Von 1. März bis Jahresende sollen so viele Menschen wie möglich motiviert werden, den 474 Meter hohen Schloßberg - das Plateau liegt 123 Meter über der Seehöhe des Hauptplatzes - zu Fuß zu erklimmen.

Auf dem Schloßbergplatz loggt man sich dafür in ein System ein, dann geht oder läuft man über die Stufen hinauf (oder über den Gehweg auf der anderen Seite des Berges) bis zum Uhrturm. Dort erhält man als Belohnung sein persönliches, digitales Foto von der Challenge. "Jeder kann mitmachen, selbstverständlich auch gehschwache Personen oder Menschen im Rollstuhl, denn der Weg vom Schloßberglift zum Uhrturm zählt genauso", sagte Hohensinner. Man wolle rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis Jahresende motivieren.

Ab März soll es den sogenannten "Active Friday" geben. Jeden Freitagnachmittag wird es auf öffentlichen Plätzen in Graz Sportangebote zum Mitmachen geben, abgestimmt auf die jeweiligen Monatsschwerpunkte. "Ein Orientierungslauf durch Graz, Stand-Up-Paddeln auf der Mur oder Gewichtheben auf dem Hauptplatz - die Teilnahmemöglichkeiten sind vielfältig. Durch den Active Friday wollen wir gezielt auf das umfangreiche Sportangebot in dieser Stadt hinweisen und so neue Sportfans gewinnen", sagte Programm-Koordinator Markus Pichler.

Zum Jahresabschluss steigen u.a. die Eiskunstlauf-Staatsmeisterschaften, ein Weltcup der Ästhetischen Gruppengymnastik sowie die Staatsmeisterschaft der Rhythmischen Gymnastik in der Gruppe.