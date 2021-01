Grazer Anton Paar sucht trotz Krise nach 90 Mitarbeitern

Expansionskurs und Aufschwung seit Herbst - Jobs u.a. im IT-Bereich und in der Produktion zu vergeben

Der Grazer Messtechnikhersteller Anton Paar sucht trotz Wirtschaftskrise - entgegen dem Trend - nach 90 Mitarbeitern. Die offenen Stellen sind an den österreichischen Standorten Graz, Wundschuh und Wolfsberg (Kärnten) zu besetzen. "Natürlich mussten auch wir in diesem Jahr hart kämpfen, aber aufgrund der positiven Entwicklungen vor allem im asiatischen Raum, haben wir die Krise relativ gut überstanden", so Geschäftsführer Friedrich Santner am Donnerstag in einer Aussendung.

Santner zufolge verzeichne das Unternehmen seit dem Herbst wieder einen "deutlichen Aufschwung". Daher werden nun Frauen und Männer für die Softwareentwicklung, den IT-Bereich, in der Produktentwicklung und im Produktmanagement, aber auch in der Produktion gesucht: etwa Mechatroniker, Automatisierungstechniker, Schweißer oder Zerspanungstechniker. Grund für die offenen Stellen sei unter anderem der Expansionskurs des Unternehmens. So wurde mit Anfang des Jahres nicht nur ein neues Vertriebstochterunternehmen in Irland eröffnet, sondern mit der Anton Paar ConsumerTec GmbH ein neues Tochterunternehmen gegründet, das künftig die Entwicklung und den Verkauf von Messinstrumenten für Privatpersonen betreuen soll.