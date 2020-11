Grazer Aventa AG ab heute im direct market plus der Wiener Börse

Aventa entwickelt Immobilien-Projekte in größeren Ballungszentren in Österreich

Der Grazer Immobilien-Projektentwickler Aventa AG notiert seit heute (Montag) im direct market plus, dem neuen KMU-Segment der Wiener Börse, das im Jänner 2019 lanciert wurde. Die Preisbildung findet in einer einmalig untertägigen Auktion um 13.30 Uhr statt, teilte die Börse mit.

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Graz befasst sich mit der Planung, Realisierung und Vermittlung von Immobilien in und rund um die größeren Ballungszentren in Österreich. "Der direct market plus ist für ein Unternehmen unserer Größe der ideale Startplatz, um sich Schritt für Schritt am Kapitalmarkt zu entwickeln", sagte Aventa-Vorstand Bernhard Schuller anlässlich des Handelsstarts.