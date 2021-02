Grazer belästigte Busfahrerin - 22-Jähriger wurde ausgeforscht

Mann hatte sich vor Lenkerin entblößt, Fahrzeug beschädigt und in Einkaufszentrum Angestellte bespuckt und bedroht

Jener Mann, der vergangenen Samstag in einem Bus in Graz das Tragen einer FFP2-Maske verweigert und vor der Fahrerin die Hose heruntergelassen hatte, ist am Mittwoch geschnappt worden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Beamte einer Grazer Polizeiinspektion hatten den Mann auf einem Lichtbild wiedererkannt, weil er ihnen schon wegen unterschiedlichster Delikte aufgefallen war. Der 22-Jährige gab an, sich an kaum etwas erinnern zu können. Er wird angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse lieferten den entscheidenden Hinweis auf den Mann, der erst eine Bierflasche gegen den ÖBB-Postbus geworfen, und dann mit seinem entblößten Genital obszöne Bewegungen und Beschimpfungen gegenüber der Buslenkerin gemacht hatte. Bei seiner Einvernahme Mittwochvormittag gab der 22-Jährige seine Taten teilweise zu. Auf den Mann warten mehrere Anzeigen - der offenkundig Betrunkene hatte sich nach seinem "Auftritt" beim Bus noch in einem nahen Einkaufszentrum, dem Citypark, ungut aufgeführt. Im Kassenbereich eines Elektrofachhandels spuckte er in Richtung einer Angestellten, einem weiteren Bediensteten drohte er, diesen und dessen Familie umzubringen.