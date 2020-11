Grazer Bluestage gehen Ende Jänner im Orpheum über die Bühne

Auf zwei Tage gekürztes Programm am 29. und 30. Jänner 2021 - Live im großen Saal - "Wollen in die Zukunft und in eine Zeit schauen, in der das Erlebnis Bühne wieder spürbar werden wird"

Das Grazer Orpheum wird im Jänner 2021 zwei Tage lang ganz im Zeichen des Blues stehen: Trotz der Situation rund um Covid-19 sollen die Grazer Bluestage am 29. und 30. Jänner 2021 im Grazer Orpheum live über die Bühne gehen. Die sechste Auflage hat die italienischen Countryblues-Musiker Max & Veronica, die Ripoff Raskolnikov Band und ein Konzert mit dem Bluesgitarristen und Festivalorganisator Oliver Mally am Programm, wie es am Donnerstag bei der Präsentation hieß.

"Wir wollen fortführen, was schon in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich hier passiert ist." Die Konzerte sollen jedoch nicht im kleinen Saal wie bisher, sondern auf der großen Bühne im Erdgeschoß stattfinden: "Wir werden also vom Saal oben nach unten wandern und im 'Bluesgitarren-Abstand' spielen", zeigte sich Organisator Mally optimistisch. Allerdings werde es ein auf zwei Tage gekürztes Programm sein.

Gestartet wird am 29. Jänner (20.00 Uhr) mit einem Konzert des Duos Max & Veronica. "Sie werden uralten Country-Blues neu aufleben lassen", kündigte Mally an. Max De Bernardi gilt als einer der besten Fingerstyle-Gitarristen Europas, Veronica Sbergia ist nicht nur eine leidenschaftliche Sängerin, sondern auch für ihre humorvolle Performance bekannt und kennt sich zudem mit der Ukulele und dem Waschbrett aus.

Den zweiten Auftritt an diesem Abend (21.30 Uhr) bestreiten der in Graz lebende Singer-Songwriter Ripoff Raskolnikov mit seiner Band. Der Gitarrist und Vokalist mit seinem Faible für "müllplatzverdächtige" Anzüge und verwaschen-welke Knopflochrosen ist ein Musiker, der nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden sollte, wie der Organisator es formulierte. Raskolnikov wird mit seiner ungarischen Band zu erleben sein. "Wir hoffen, dass sie dann ohne zu große Querelen die Grenzen überqueren können", so Mally.

Am zweiten Tag bringt sich Oliver Mally selbst mit seiner "SIR" Oliver Mally Group & Friends ins Spiel. Begleiten werden den "Sir" der Vokalist Alex Meik (auch upright Bass), Peter Lenz (Drums), Roberto Luti (Slide guitar), Raphael Wressnig an der Hammond B-3, Hubert Hofherr (Harp), der Gitarrist Peter Schneider und Martin Gasselsberger am Piano. "Die Tickets für beide Tage sind bereits buchbar, wenn die Bluestage pandemiebedingt nicht stattfinden, dann werden wir flexibel genug sein und einen neuen Termin setzen", betonte Mally. Den Festivalpass für Frühbucher gibt es um 46 Euro, den einzelnen Sitzplatz um 25 Euro. 350 Sitzplätze stehen zur Verfügung.

Mit den für Ende Jänner geplanten Grazer Bluestagen wolle man nicht naiv wirken, betonte Bühnen- und Spielstättenchef Bernhard Rinner. "Wir wissen genau was los ist und sind uns der gesundheitspolitischen Verantwortung bewusst und haben schlaflose Nächte. Aber wir wollen auch in die Zukunft und in eine Zeit schauen, in der das Erlebnis Bühne wieder spürbar werden wird." Deshalb habe man auch die Schritte für mögliche Termine der Bühnen im Dezember gesetzt: "Wenn Verschiebungen stattfinden, werden wir die Termine wieder verändern, ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder spielen dürfen, sagen wir jedenfalls 'Go'", betonte Rinner.

Einer Online-Variante der Bluestage wollte Rinner vorerst nichts abgewinnen: "Ich bin ein Anhänger der Digitalisierung des Vertriebs und Verkaufs, aber es gibt einen Hunger nach Live und den Zauber des Moments, und das wollen wir bieten", so Rinner.

(S E R V I C E - Grazer Bluestage Vol. 6. 29. bis 30. Jänner im 2021 im Orpheum. https://spielstaetten.buehnen-graz.com/ http://www.spielstaetten.at)