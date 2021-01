Grazer Kälte-Klima-Spezialist Herzog wird nach Pleite weitergeführt

Niederlassungen in NÖ und Linz geschlossen, rund die Hälfte der bisherigen Mitarbeiter arbeitslos

Die seit Mitte November 2020 insolvente Grazer Herzog Kälte-Klima Anlagenbau GmbH wird weitergeführt. Der Bereich Klima & Kälte wird vom Sanierungsverwalter beaufsichtigt, so der Kreditschützer KSV am Montag nach der Prüfungstagsatzung. In dem Geschäftsbereich wird das Service sowie die Wartung von klein- und mittelgroßen Kälteanlagen und die Errichtung von Klimaanlagen abgewickelt. Im Zuge der Restrukturierung wurden die Niederlassungen Linz und Wiener Neudorf geschlossen.

Der vorgelegte Finanzplan wurde eingehalten, teilte der KSV mit. Bisher wurden Forderungen von 328 Gläubigern mit Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 13,3 Mio. Euro angemeldet und geprüft, wovon vorerst rund 11,1 Mio. Euro anerkannt sind. Die quotenrelevanten Verbindlichkeiten werden derzeit vom Sanierungsverwalter mit rund 10,5 Mio. Euro bewertet. Derzeit sind im Unternehmen 46 Mitarbeiter beschäftigt, im November waren es noch rund 100.

Der Sanierungsplan sieht derzeit vor, dass die Insolvenzgläubiger eine Quote von 30 Prozent erhalten sollen, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes.

Infolge der Restrukturierungsmaßnahmen kam es bisher zu Schließungen des Unternehmensbereiches "Großkälteanlagen" an der Niederlassung Wiener Neudorf sowie der Unternehmensbereiche "Großkälteanlagen", Elektro- & Regeltechnik, Heizung & Sanitär sowie Rohr- & Anlagenbau, jeweils in der Zentrale in Graz und in der Zweigniederlassung in Linz.