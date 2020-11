Grazer Schauspielhaus-Chefin leitet ab 2023 Deutsches Theater Berlin

Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Iris Laufenberg, wird ab der Saison 2023/2024 das Deutsche Theater Berlin leiten. Sie ist seit 2015 in Graz, ihr ursprünglich bis 2020 datierter Vertrag wurde vor drei Jahren bis 2023 verlängert. In Berlin wurde sie zunächst für fünf Jahre bestellt. Sie wird als erste Frau diesem Theater vorstehen, teilten das Schauspielhaus Graz und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer am Freitag mit.