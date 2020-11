Grazer Schauspielhaus: Online-Mikrodramen viel mehr als nur Ersatz

Abwechslungsreiche Umsetzungen der Texte - Gruselfilm, Alltagsdrama oder absurde Umkehrung der Realität (Von Karin Zehetleitner/APA)

Das Grazer Schauspielhaus bietet in der Zeit des Kulturstillstands unter #neuesdramazuhause Videos mit Texten von Ferdinand Schmalz, Philipp Löhle und vielen mehr. Diese kurzen Filme sind weit mehr als nur ein Ersatz, sind sie doch unglaublich abwechslungsreich gemacht. Inhaltlich gibt es immer einen Bezug zu Corona und daraus resultierender Angst, Unsicherheit oder auch Rebellion. 15 Videos sind bereits abrufbar, die Reihe wird laufend fortgesetzt.

Die Texte wurden in Auftrag gegeben, um "zeitgenössische Dramatik auch digital auf die Bühne zu bringen", hieß es seitens des Theaters. Die Umsetzung erfolgte mit Darstellern und Darstellerinnen des Schauspielhauses, die sich ganz unterschiedlich präsentieren. Was auffällt, ist die sorgfältige Behandlung der einzelnen Videos, die sich auch optisch ganz verschieden präsentieren.

"vom hörensagen" nennt sich der Text von Ferdinand Schmalz, den Anne Mulleners mit Sarah Sophia Meyer umgesetzt hat. Die Kamera schwenkt durch ein Haus, durch Schlafzimmer, Wohnzimmer, zeigt auffallend oft Bildschirme, sei es am Fernseher oder Laptop. Der Autor spielt mit dem Begriff "hören", erforscht die verschiedenen Nuancen von "wer hat was gehört?". Ob aus den Nachrichten oder "von einem aus dem Ministerium", alles bleibt vage, alles ist ungesichert. Zuletzt sieht man die Schauspielerin in ihrer Garderobe sitzen und mahnen "Fragt euch selbst, wo euer Wert liegt".

An Szenen aus einem Schwarz-Weiß-Gruselfilm erinnert "Ich bin das Virus" von Philipp Löhle, ebenfalls in der Regie von Anne Mulleners. Ein dunkler Raum, Kerzenleuchter am Boden, dazwischen springt Clemens Maria Riegler als personifiziertes Virus herum. "Ich bin reine Information" - und damit nicht fassbar, wie er hämisch lachend verkündet. Dann sitzt er - jetzt in Farbe - an einem Tisch, vor sich ein Glas Wein, neben sich ein Totenschädel, Kerzenlicht. Die Komposition erinnert an Vanitas-Darstellungen auf alten Gemälden und passt zum Sinnieren über die verheerende Wirkung des Virus: "Kommt aus dem Nichts und macht alles kaputt, wie kann das sein?"

Wieder ganz anders gestaltete Anja Michaela Wohlfahrt "Froschkönig" von Thomas Perle mit Frieder Langenberger. Letzterer ist nur aus dem Off zu hören. Eine Tänzerin bewegt sich leicht zu Musik, darüber liegt der Text, in dem es um die unkontrollierte Ausbreitung der Macht geht. "Der Froschkönig war nicht gleich König", heißt es in dem Film, der schwarz-weiß und fast ohne Blickwechsel gefilmt ist. "Unser Froschkönig zeigt uns lachend sein Krötengesicht", lautet das düstere Resümee.

Eine Familiensituation beschreibt "Wochen nicht enden" von Maria Ursprung, umgesetzt von Matthias Dielacher mit Evamaria Salcher und Oliver Chomik. Ein offenbar getrenntes Paar - sie in ihrer Küche, er in seinem Wohnzimmer - spricht darüber, wo das gemeinsame Kind das Wochenende verbringen soll. Eigentlich wäre es sein Wochenende, aber die Mutter möchte das nicht, es sei auch zu seinem Schutz, weil das Kind "ein Kratzen im Hals" habe. Kommuniziert wird höflich-korrekt, aber unterschwellig wird spürbar, dass der Mutter die Corona-Situation ganz recht kommt. Der Vater wirkt hilflos und resigniert. Eine kurze, aber in ihrer genauen Abbildung alltäglicher Machtspiele überzeugende Szene.

In Form eines Songs wurde "Mai" von Teresa Dopler (Regie: Anja Michaela Wohlfahrt) verarbeitet: Florian Köhler steht weiß gekleidet vor einer Wand, und dient als Projektionsfläche für Bilder aus den Nachrichten, während sein Gesang zu hören ist. Die Bilder zeigen Schreckensszenarien wie Tote, schwer bewaffnetes Militär, Trümmer, aber auch blühende Zweige. Der Optimismus kommt mehr aus dem Text als aus den Bildern, die einfach Ausschnitte aus der Realität zeigen, ohne diese zu kommentieren. "Weil wir uns erinnern, dass der Himmel schon einmal rosa war, haben wir keine Angst", heißt es da.

Eine der neuesten Arbeiten ist "Breakfast Meeting" von Maaike Bergstra, inszeniert von Anne Mulleners. Die Szene spielt mit der Situation von Videokonferenzen, die in den letzten Monaten einen ungeahnten Aufschwung erlebt haben. Im leeren Schauspielhaus sitzt auf abgedeckten Stühlen in der dritten Reihe eine Schauspielerin (Tamara Semzov) und isst eine Punschschnitte mit viel Schlagobers. Eine Kollegin (Beatrix Doderer) erscheint und will mit ihr sprechen. Wie bei nicht funktionierender Videoverbindung gibt es aber zunächst keinen Ton. Dann agieren beide, als würden sie sich online begegnen, nur dass sie sich in Wirklichkeit ganz nahe sind. Es ist eine Umkehrung des Videoprinzips, das Nähe vortäuscht, wo keine ist - hier wird Abwesenheit vorgetäuscht und die Erwartung durchbrochen.

Die "Mikrodramen aus der Krise" werden dramaturgisch von Jan Stephan Schmieding betreut und sind unter www.schauspielhaus-graz.com/neuesdramazuhause sowie auf Youtube und Facebook zu finden.