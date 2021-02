Grazer Schuldirektor im Visier von gerichtlichen Untersuchungen

Verdächtiger soll Schulgelder veruntreut haben - mögliche sexuelle Belästigungen laut Staatsanwaltschaft "keine gerichtlich strafbaren Handlungen"

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen einen Grazer Volksschuldirektor, bestätigte Sprecher Hansjörg Bacher einen Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Samstag. Dem Direktor wird vorgeworfen, Schulgelder veruntreut zu haben. Es gab auch Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung einer Mitarbeiterin, doch diesbezüglich wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, hieß es auf APA-Anfrage.

Der Volksschuldirektor, der derzeit vom Dienst suspendiert ist, steht im Verdacht, Schulgelder missbräuchlich verwendet zu haben. "Es geht dabei um den autonomen Finanzbedarf der Schule, da fehlen Belege über mehr als 20.000 Euro", erläuterte Bacher. Bereits im Sommer soll der Mann von der Bildungsdirektion mehrfach aufgefordert worden sein, Belege zu bringen. Als das nicht geschah, wurde Anzeige erstattet. Nun prüft die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe.

Gegen den Schuldirektor wurde außerdem Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet. Er soll in Gegenwart einer Mitarbeiterin anzügliche Bemerkungen gemacht und ihr pornografische Bilder auf seinem Handy gezeigt haben. In diesem Fall wurden seitens der Anklagebehörde keine Ermittlungen aufgenommen, da "das, was hier angezeigt wurde, keine gerichtlich strafbare Handlung darstellt", erklärte Bacher.

Der suspendierte Direktor bestritt bisher alle Vorwürfe vehement. Gegen ihn wurde seitens der Bildungsdirektion ein Disziplinarverfahren eingeleitet.