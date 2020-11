Der Grazer Schutzmaskenhersteller Aventrium hat seine Produktion erweitert. Es seien 15 weitere Maschinen zur Herstellung von FFP2-Masken angeschafft worden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Die Maschinen sollen in Kürze den Betrieb aufnehmen. Aventrium kann damit nach eigenen Angaben täglich eine sechsstellige Anzahl, also mindestens 100.000 Masken produzieren.