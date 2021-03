Grazer Sportjahr 2021 mit "Schloßberg-Challenge" eröffnet

März im Zeichen des Alltagsports - "Seven Summits von Graz" mit Sammelpass - BILD

Mit der "Schloßberg-Challenge" ist am Mittwoch das Grazer Sportjahr 2021 offiziell eröffnet worden. Die kommenden zehn Monate steht die steirische Landeshauptstadt im Zeichen des Sports, wobei die Corona-Pandemie für den März schon einiges durcheinandergebracht hat. Geplante Veranstaltungen wie Outdoor-Fitness in Gruppen können nicht stattfinden, daher werde der Monat nun dem "Alltagssport" gewidmet - sprich, man soll mehr Wege mit dem Rad oder zu Fuß machen.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) ging am Mittwoch zusammen mit Programmkoordinator Markus Pichler und den Hauptsponsoren mit gutem Beispiel voran und erklomm zu Fuß vom Schloßbergplatz aus die 260 Stufen hinauf zum Uhrturm. Beim Startpunkt können nun alle, die es ihnen gleich tun wollen, ein Ticket mit einem QR-Code ziehen und damit dann am Schloßberg bei einem Fotopoint vor dem Uhrturm ihr Erinnerungsfoto machen. Ziel sei es, dass im Laufe des Jahres 300.000 Leute teilnehmen - das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Stadt.

Zusätzlich wurden Sport-Programme für Schulklassen gestartet und die "Seven Summits von Graz" ins Leben gerufen: Dabei sollen alle sieben "Gipfel" - Schloßberg, Lustbühel, Fürstenstand, St. Johann und Paul, die Platte, Buchkogel und der Schöckl - erwandert oder mit dem Rad erobert werden. Laut Pichler wird auf jedem Gipfel in einen Sammelpass gestempelt, "so wie es früher war". Hat man den Pass voll, kann er eingeschickt werden und es gibt Preise zu gewinnen. Für die Extremsportler lautet die Herausforderung alle sieben Gipfel an einem Tag zu schaffen.

Pichler betonte die Idee des Sportjahres: "Wir machen das nicht für ein paar schöne Events, sondern wir müssen auf die Überalterung der Gesellschaft reagieren, uns mehr bewegen und die Menschen aktivieren, damit sie gesund alt werden." Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der wegen einer Corona-Infektion nur eine Videobotschaft senden konnte, unterstrich: "Wir haben alle schon genug von der Pandemie, wir brauchen mehr Bewegung." Sportlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) hofft auf viele Nachahmer und kann sich durchaus einen Wettbewerb vorstellen: "Zum Beispiel Kapfenberg gegen Bruck."