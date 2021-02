Grazer Sportjahr 2021 startet mit Verspätung

Botschafter wie Franco Foda, Lena Hoschek und Nora Schmid - Ruf nach weiteren Sportmöglichkeiten trotz Corona-Pandemie - BILD

Das Grazer Sportjahr 2021 startet kommende Woche mit zwei Monaten Verspätung und einem Appell an die Regierung, wieder mehr Sport mit Tests zu erlauben. Laut Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) haben Vereine schon rund 20 Prozent ihrer Jugendlichen verloren. "Das ist alarmierend, man muss nun Schritte setzen. Die Vereine wollen wieder Fahrt aufnehmen." Das Sportjahr könnte einen Beitrag leisten, doch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie waren schon Programmänderungen nötig.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in der Merkur Arena in Graz-Liebenau wurden die bisher 21 Botschafter des Sportjahres vorgestellt - darunter ÖFB-Teamchef Franco Foda. "Der Sport hat mich immer schon begeistert. Er gibt Kraft und Energie und ist gesund", sagte das Urgestein von Sturm Graz. Nora Schmid, Intendantin der Oper Graz, steht ebenfalls für die Bewegung ein: "Der Sport war in meiner Jugend ein zentrales Thema, zuerst Geräteturnen, dann Volleyball und Beachvolleyball", schilderte sie. Heute sei sie "passionierte Fußgängerin" und benutze keine Lifte. Sie zog auch Parallelen zur Kultur, die ja ebenfalls noch immer im Lockdown verharren muss: "Das Opernhaus ist das Fitnesscenter der Gefühle."

Die weiteren Botschafter sind unter anderem Schwimmerin Caroline Pilhatsch, Ex-Ski-Profi und Moderator Armin Assinger, Modedesignerin Lena Hoschek, Musiker Andreas Gabalier, Kabarettist Paul Pizzera, Schauspielerin Pia Hierzegger, Fußballer Jakob Jantscher oder auch der ehemalige NHL-Spieler Thomas Vanek. Bis Ende des Jahres will man weitere 2.000 Botschafter gewinnen, die mitmotivieren sollen.

Als erster meldete sich Viererbob-Olympiasieger Harald Winkler am Mittwoch an. "Einen besseren Zeitpunkt für das Sportjahr hätte es nicht geben können", ist er überzeugt, denn es soll nach einer schwierigen Zeit eine Initialzündung sein. Er verriet, dass im Rahmen des Sportjahres am Hauptplatz eine Bob-Startbahn aufgebaut werden soll, auf der Profis zeigen, wie man den 240 Kilogramm schweren Bob in Bewegung setzt und Besucher sollen es auch selbst versuchen können.

Die coronabedingten Einschränkungen beim Vereinssport und so manchem Breitensport haben das Sportjahr auf zehn Monate zusammengedrängt. Laut Koordinator Markus Pichler wurden geplante Programmpunkte nach hinten verschoben, Individualsportarten wurden vorgezogen. Die großen Veranstaltungen, zu denen Leistungssportler kommen werden, finden erst ab dem späten Frühjahr statt, allerdings ist noch offen, ob auch Publikum dabei sein wird, so Pichler.