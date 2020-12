Grazer warf Möbel auf Straße - Tramverkehr unterbrochen

20-Jähriger wurde in Nervenklinik gebracht

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend im Grazer Stadtbezirk Jakomini Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Straße geworfen. Der Verkehr der Tramlinie der Linie 6 musste unterbrochen werden. Als Polizisten einschreiten wollten, schloss sich der Mann schreiend in seiner Wohnung ein. Beamte der Inspektion Sonderdienste öffneten die Tür gewaltsam. Wegen seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Grazer in eine Nervenklinik gebracht.

Die Polizei wurde gegen 18.35 Uhr von Anrainern gerufen, die Zeugen wurden, wie der junge Mann sein Mobiliar auf die Petersgasse warf. Wegen der blockierten Straße richtete die Holding Graz einen Schienenersatzverkehr ein, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.