GRECO-Korruptionsbericht zu Österreich - Justiz sieht Verbesserungen

Empfehlungen des Europarats von 2016 teils bereits umgesetzt - Justizministerium: Weitere Verschärfungen im Korruptionsstrafrecht in Vorbereitung

Das Justizministerium sieht im neuen Bericht der Anti-Korruptions-Gruppe des Europarates (GRECO) zu Österreich Verbesserungen. Bei Richtern und Staatsanwälten seien im Vergleich zum Bericht aus dem Jahr 2026 zwei Empfehlungen zur Gänze, sechs teilweise und drei noch gar nicht umgesetzt worden, teilte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage der APA mit. Sie verwies auch darauf, dass aktuell im Korruptionsstrafrecht weitere Verschärfungen in Vorbereitung seien.

GRECO hatte am Montag die "unbefriedigende" Umsetzung von Empfehlungen im Bereich Gesetzgebung und Justiz gerügt. In dem Bericht werden zwar Fortschritte bei Richtern und Staatsanwälten eingeräumt. Kritisiert wird von den Experten aber das Auswahlverfahren für Richter. So liege etwa die Entscheidung darüber, wer als Richteramtsanwärter aufgenommen wird, "in den Händen einer einzigen Person, nämlich des Präsidenten des entsprechenden Oberlandesgerichts". Weiters gebe es keine Fortschritte hinsichtlich des Aufnahmeverfahrens für Verwaltungsrichter, was "ein Grund zur Besorgnis" sei, so GRECO.

Dazu betonte das Justizministerium in einer Stellungnahme, dass die Ernennung von Richteramtsanwärtern durch die Justizministerin auf Vorschlag des Präsidenten des Oberlandesgerichts erfolge. "Das Auswahlverfahren ist ein vielschichtiges Verfahren, das mehrere Monate in Anspruch nimmt, viele Personen - u.a. Ausbildungsrichter*innen, Psycholog*innen, die richterliche Standesvertretung - beteiligt sind und am Ende die besten Bewerberinnen und Bewerber für den richterlichen Vorbereitungsdienst ernannt werden."

Das Ministerium verweist außerdem auf die im GRECO-Bericht "noch nicht genannte, weil erst jüngst mit der Dienstrechts-Novelle 2020 realisierte, gesetzliche Verankerung des Rückleitungsprozesses im Zusammenhang mit dem richterlichen Ernennungsverfahren. Damit konnte nicht nur eine Empfehlung von GRECO vollständig umgesetzt, sondern auch ein größtmögliches Maß an Transparenz im richterlichen Ernennungsverfahren unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Vorgaben sichergestellt werden", so die Sprecherin. Dieser Rückleitungsprozess siehe vor, dass die Justizministerin bei der Besetzung von richterlichen Planstellen dem oder den betreffenden Personalsenaten, die Besetzungsvorschläge erstattet haben, schriftlich mitzuteilen habe, wenn sie im Ausnahmefall beabsichtige, keinem der Besetzungsvorschläge zu folgen.

Das Justizministerium sei darüber hinaus dabei, ein "umfassendes ressortweites Compliance-Management-System aufzubauen", wobei Teilaspekte bereits umgesetzt seien, wie zum Beispiel die Implementierung eines eLearning Moduls. Dieses basiere auf den Compliance-Leitlinien.

Die Sprecherin bezeichnete jedoch als "erfreulich", "dass die von der Justiz in der jüngeren Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen gesehen und anerkannt werden". Das Ministerium sei "jedenfalls bestrebt, für seinen Zuständigkeitsbereich weitere Umsetzungsschritte zu unternehmen, soweit die Empfehlungen mit dem österreichischen Rechts- und Verfassungsgrundsätzen vereinbar sind".