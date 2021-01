Greminger leitet Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik

Ab 1. Mai

Der frühere OSZE-Generalsekretär und Schweizer Botschafter Thomas Greminger wird neuer Leiter des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik. Er übernimmt die Leitung der Stiftung am kommenden 1. Mai, wie die Stiftung am Freitag bekannt gab. Greminger wurde am Donnerstag vom Stiftungsrat ernannt, der vom früheren französischen Botschaftsrat mehrerer Präsidenten, Jean-David Levitte, präsidiert wird. Im Stiftungsrat sind 53 Länder vertreten.

Greminger, dessen Mandat an der Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im vergangenen Jahr nicht erneuert worden war, äußerte sich "sehr aufgeregt" über den neuen Posten. In den sozialen Medien dankte ihm die Regierung für sein fortwährendes Engagement zugunsten des Friedens.

Neue Generalsekretärin wurde die renommierte deutsche Spitzendiplomatin Helga Schmid, die unter anderem eine bedeutende Rolle bei den Verhandlungen für das 2015 abgeschlossene Wiener Iran-Atomabkommen gespielt hatte.

Jedes Jahr nehmen mehr als 1.300 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, aus dem Sicherheitsbereich, von Nichtregierungsorganisationen und aus dem privaten Sektor an den Aktivitäten des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik teil.