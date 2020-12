"Grenzerfahrungen" - Die andere Geschichte des Hotspots Spielfeld

Helferinnen präsentieren in neuem Buch ein ereignisnahes Narrativ der Balkanroute-Ereignisse von 2015 (Von Andreas Stangl/APA)

Sie ist mittlerweile ein Stück Zeitgeschichte: die "Flüchtlingswelle" von 2015/16. Birgit Roth, Petra Leschanz und Sylvia Altenbacher - die führenden Köpfe der Hilfsplattform "Border Crossing Spielfeld" - haben die damaligen Ereignisse an der südsteirischen Grenze in vielfältiger Weise dokumentiert und aufgearbeitet. Das Ergebnis liegt nun in Buchform vor.

In "Grenzerfahrungen/Border(line) Experiences" zeichnen die drei Herausgeberinnen und Autorinnen ein überaus differenziertes und vielfältiges Bild der damaligen Ereignisse. Dabei beziehen sie sich einerseits auf ihre eigenen Erfahrungen. Zum anderen erzählen auch andere Involvierte, Helfer aus dem In- und Ausland sowie Betroffene ihre Geschichte.

Das zweisprachige Buch (Deutsch und Englisch) erzählt auf 174 Seiten ein anderes Narrativ der Ereignisse an der mythenumsponnenen Balkanroute vor fünf Jahren als dies von der Politik, aber vielfach auch von den Medien transportiert wurde. Das Bildmaterial ist sorgfältig gewählt und gut dosiert.

Dadurch, dass außer den Helfern auch Schutzsuchende selbst zu Wort kommen, erhält der Band eine bedrückende Authentizität, die vielen Texten über dieses Thema fehlt. Die Autorinnen verzichten trotz der deklariert subjektiven Sichtweise weitestgehend auf Polemik, was dem dokumentarischen Charakter dieses Sachbuches ebenfalls zu Gute kommt.

Der Leser erfährt einige Dinge, die bisher in dieser Form nicht oder kaum bekannt waren. Ein Kapitel etwa befasst sich mit dem angeblichen Streifen "Niemandsland" beim Grenzübergang Spielfeld, in dem im Spätsommer 2015 Tausende Flüchtlinge gestrandet waren und für die sich kurzfristig weder die slowenischen noch die österreichischen Behörden zuständig fühlten. Anhand von Kartenmaterial wird klar, dass der größte Teil des "Niemandslandes" in Österreich und somit auch in der Verantwortlichkeit der hiesigen Behörden lag.

Ein spezielles Thema beleuchtet der im Buch enthaltene Aufsatz "Die Grenze als Bühne" von Birgit Roth, in dem sie sich mit den Medieninszenierungen von Politikern und rechtsextremen Aktivisten vor Ort auseinandersetzt. Auch hier erfährt man so manches erschreckende Detail, das bisher nicht bekannt war oder seither in Vergessenheit geraten ist.

Das Buch soll noch vor Weihnachten erhältlich und auch gratis als Online-Version auf dem Open-Access-Server der Universität Graz verfügbar sein.

(S E R V I C E - "Grenzerfahrungen/Border(line) Experiences" - Herausgegeben von Birgit Roth, Petra Leschanz und Sylvia Altenbacher, 174 Seiten, 23 x 24,5 cm, in deutscher und englischer Sprache, Südwind-Verlag, Wien.)