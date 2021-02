Grenzschließung führt in Deutschland zu Sorge vor Hamsterkäufen

Hamsterkäufe bei Glühbirnen in Österreich und Deutschland

Österreichische Konsumenten kaufen Glühbirnen auf Vorrat: Das vom 1. September an geltende EU-Vermarktungsverbot für Glühbirnen treibt die Kunden in die Baumärkte. OBI Österreich spricht von "eindeutigen Hamsterkäufen". Bauhaus und bauMax registrieren hohe Verkaufszahlen. Auch in Deutschland werden nach Medienberichten Glühbirnen gehortet.