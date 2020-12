Griechenland: Tausende asylberechtigte Migranten in Obdachlosigkeit

Hilfsorganisationen kritisieren Beschluss der konservativen Regierung, die anerkannte Flüchtlinge von Hilfsmaßnahmen ausschließt

Die Flüchtlingsfrage sorgt in Griechenland auch abseits der katastrophalen Zuständen in Lagern für Schlagzeilen. Der Beschluss der Regierung des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis (Nea Dikomkratia/ND), dass als asylberechtigt anerkannte Migranten keinen Anspruch mehr auf von Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellte Quartiere haben, hat viele Migranten in die Obdachlosigkeit getrieben. Mitten im Winter könnten davon laut Medien knapp 11.000 Personen betroffen sein.

Sie standen zuvor unter der Schutzaufsicht der Unterstützungsprogramme "Estia" und "Helios" und hatten daher in der Regel auch ein Dach über den Kopf. Der Beschluss der Regierung, dass sie als anerkannte Asylberechtigte künftig "auf eigenen Beinen" zu stehen hätten, zwang viele von ihnen, ihre Unterkünfte zu verlassen. Manche davon sind nun mitten im Winter von Obdachlosigkeit betroffen. Laut der Mitsotakis-Regierung müssen sich anerkannte Flüchtlinge wie jeder griechische Bürger selbst um Unterhalt und Obdach kümmern.

Der Regierungsbeschluss führe meist direkt zur Obdachlosigkeit, da die Betroffenen nicht mehr in der Lage wären, ohne finanzielle Unterstützung, ihr Leben zu meistern, hieß es daher jüngst in einem Protestbrief von 73 Hilfsorganisationen. Durch das Finanzprogramm "Helios", in dem fast 23.000 Flüchtlinge registriert wurden, bekamen beinahe 9.203 Flüchtlinge beispielsweise einen Mietzuschuss. Viele Flüchtlinge werden von "Helios" nun aber nicht oder nicht mehr unterstützt.

Die Asylberechtigten stünden vor vielen Problemen, warnten die Hilfsorganisationen. Viele hätten aufgrund bürokratischer und sprachlicher Hindernisse oder diskriminierender Bestimmungen keine Chance, eine Arbeit zu bekommen oder eine Unterkunft zu mieten. Selbst, wenn sie es sich leisten könnten, scheiterten sie oft daran, dass sie etwa über keine Sozialversicherungs- oder Steuerregistrierungsnummer verfügen beziehungsweise kein Bankkonto eröffnen dürfen.

Bei den Betroffenen handelt es sich laut den Hilfsorganisationen mitunter zudem um besonders schutzbedürftige oder traumatisierte Personen, etwa um Opfer von sexueller Gewalt oder Folter, Menschen mit gesundheitlichen Problemen, einschließlich psychischer Probleme oder Behinderungen. Auch viele allein stehende und allein erziehende Frauen seien darunter.

Außerdem würden es aktuell durch die Corona-Pandemie bedingte Beschränkungen den Menschen schwer machen, ihnen zustehende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Manche seien daher auch von Nahrungsmittelausgaben ausgeschlossen und daher von Hunger bedroht, kritisierten die Hilfsorganisationen. Sie warfen der konservativen Regierung zudem vor, keinerlei Strategie für die Integration von als Asylberechtigte anerkannten Flüchtlingen zu haben.